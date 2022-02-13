英國酒吧閣樓倒塌 下一秒民眾「瞬間墜地」釀13傷

倫敦東部哈克尼維克一間酒吧12日下午5時左右驚傳樓層倒塌意外，造成13人受傷。（取材自推特）

倫敦東部哈克尼維克（Hackney Wick）一間酒吧12日下午5時左右驚傳樓層倒塌意外，造成13人受傷。

BBC報導，這間酒吧名叫「Two More Years」，事發當時酒吧內懸空的閣樓區突然塌下，身處該區的民眾瞬間掉落，消防員最終救出倒塌後被困的7人，其中4人被送往醫院。

一位受困民眾表示自己擔心會被困在瓦礫下，並表示「一切都讓我心碎，我開始喘不過氣來，我甚至無法呼救，因為我沒有力氣了。在設法清理出一條通道逃跑前，我覺得我的意識只剩幾秒鐘」。據悉，這名男子獲救後仍無法動彈，他的背部、膝蓋和腳踝均嚴重受傷。

A pretty traumatic Saturday pint. We were sat right underneath the mezzanine at Two More Years, Hackney Wick as it came down. It was terrifying, can't quite believe we aren't dead. pic.twitter.com/bpUP712GGW — Harriet McMahon (@harrietmcmahon) February 13, 2022

閣樓倒塌時，另一名和男友身處現場的女子形容看到「塵土飛揚」並聽到「人們尖叫」，他表示「我以為整個地方都在倒塌，我們跑了出去但又折返回來，我們把鑰匙和手機 留在桌子上，我們最終找到東西，太可怕了」。另一名男子也回憶當時，稱「閣樓開始發出『斷裂的聲音』，接著便看見灰塵落下，我和我的朋友趕緊跑到一邊，整個事情在幾秒鐘內就發生了」。

負責現場災情的戰略指揮官喬丹 （Brian Jordan）表示，這次倒塌被視為重大事件，當局還派出空中救援部隊前往現場支援。倫敦市長事後也向救護人員、消防隊和警察 的「迅速行動」致謝，並表示「我希望所有受傷的人早日康復」。