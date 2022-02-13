我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

奪參院 麥康諾阻川普掌共和黨「盡量排除影響力」

英國酒吧閣樓倒塌 下一秒民眾「瞬間墜地」釀13傷

編譯張君堯／綜合報導
倫敦東部哈克尼維克一間酒吧12日下午5時左右驚傳樓層倒塌意外，造成13人受傷。（取材自推特）
倫敦東部哈克尼維克一間酒吧12日下午5時左右驚傳樓層倒塌意外，造成13人受傷。（取材自推特）

倫敦東部哈克尼維克（Hackney Wick）一間酒吧12日下午5時左右驚傳樓層倒塌意外，造成13人受傷。

BBC報導，這間酒吧名叫「Two More Years」，事發當時酒吧內懸空的閣樓區突然塌下，身處該區的民眾瞬間掉落，消防員最終救出倒塌後被困的7人，其中4人被送往醫院。

一位受困民眾表示自己擔心會被困在瓦礫下，並表示「一切都讓我心碎，我開始喘不過氣來，我甚至無法呼救，因為我沒有力氣了。在設法清理出一條通道逃跑前，我覺得我的意識只剩幾秒鐘」。據悉，這名男子獲救後仍無法動彈，他的背部、膝蓋和腳踝均嚴重受傷。

閣樓倒塌時，另一名和男友身處現場的女子形容看到「塵土飛揚」並聽到「人們尖叫」，他表示「我以為整個地方都在倒塌，我們跑了出去但又折返回來，我們把鑰匙和手機留在桌子上，我們最終找到東西，太可怕了」。另一名男子也回憶當時，稱「閣樓開始發出『斷裂的聲音』，接著便看見灰塵落下，我和我的朋友趕緊跑到一邊，整個事情在幾秒鐘內就發生了」。

負責現場災情的戰略指揮官喬丹（Brian Jordan）表示，這次倒塌被視為重大事件，當局還派出空中救援部隊前往現場支援。倫敦市長事後也向救護人員、消防隊和警察的「迅速行動」致謝，並表示「我希望所有受傷的人早日康復」。

喬丹 警察 手機

上一則

標籤紙也爆短缺危機 恐讓全球食品、消費品供應鏈更卡

延伸閱讀

職業美足重頭戲超級盃13日洛市登場 球迷熱情高漲

職業美足重頭戲超級盃13日洛市登場 球迷熱情高漲
新增確診和死亡下降 英國義大利疫情持續趨緩和

新增確診和死亡下降 英國義大利疫情持續趨緩和
後母將當英王后 威廉支持、哈利沒表態挨批失禮

後母將當英王后 威廉支持、哈利沒表態挨批失禮
「Omicron威脅下降」 歐洲各國急著解封 專家搖頭

「Omicron威脅下降」 歐洲各國急著解封 專家搖頭

熱門新聞

威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

2022-02-07 10:15
媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
英國研究發現，在口罩外面套褲襪可以大幅提高密合度。(Pixabay)

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

2022-02-08 13:34
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。(Getty Images)

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

2022-02-10 09:28
美國聯合航空驚傳頭等艙乘客遭性侵。路透

搭機遇鹹豬手？乘客稱在頭等艙遭性侵 警方逮人調查中

2022-02-09 12:34
匈牙利選手劉少林（左）在決賽中最先衝線，但遭判犯規取消成績。美聯社

北京冬奧裁判不公爭議 韓國年輕人仇中意識升溫

2022-02-08 11:44

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪6金排第3 挪威9金躍第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪6金排第3 挪威9金躍第1
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道

封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新