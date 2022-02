英國酒吧閣樓倒塌 下一秒民眾「瞬間墜地」釀13傷

倫敦東部哈克尼維克(Hackney Wick)一間酒吧12日下午5時左右驚傳樓層倒塌意外,造成13人受傷。

BBC報導,這間酒吧名叫「Two More Years」,事發當時酒吧內懸空的閣樓區突然塌下,身處該區的民眾瞬間掉落,消防員最終救出倒塌後被困的7人,其中4人被送往醫院。

一位受困民眾表示自己擔心會被困在瓦礫下,並表示「一切都讓我心碎,我開始喘不過氣來,我甚至無法呼救,因為我沒有力氣了。在設法清理出一條通道逃跑前,我覺得我的意識只剩幾秒鐘」。據悉,這名男子獲救後仍無法動彈,他的背部、膝蓋和腳踝均嚴重受傷。

A pretty traumatic Saturday pint. We were sat right underneath the mezzanine at Two More Years, Hackney Wick as it came down. It was terrifying, can't quite believe we aren't dead. pic.twitter.com/bpUP712GGW