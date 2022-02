戰情告急 烏克蘭媒體曝光「5國逃難路線」、首都防空洞

烏克蘭戰雲密布,有媒體彙整當局發布緊急應變指南。圖為民眾搭火車離開。(路透)

俄羅斯與烏克蘭 局勢日益緊張之際,烏國「基輔郵報」(Kyiv Post)彙整當局發布的緊急應變指南,並列出通往西側5個鄰國的過境點,以及首都防空洞所在位置,以供民眾參考。

烏克蘭文化和資訊政策部轄下的「戰略通訊和資訊安全中心」(Center for Strategic Communications and Information Security)去年6月發布14頁手冊,向民眾詳細說明發生緊急狀況或戰爭時的應變計畫。

這份題為「如果國家進入緊急狀態或發生戰爭」(If There is a State of Emergency or War)的手冊建議民眾,準備好裝有基本生活物資的包包,內含可支持72小時的糧食與飲用水、護照等身分證件、資產證明文件、現金和金融卡等,此外也要準備手電筒、藥品、急救包、收音機和保暖衣物等。

手冊呼籲民眾,務必提前確認鄰近防空洞的所在位置,只要在網路上以烏克蘭文或俄文搜尋「避難所」,即可找到互動式地圖;若聽到持續的警報聲,應立即打開官方電視台或廣播頻道,等待當局的進一步指示。

上述指南還提供民眾有關就地避難、炮擊發生時如何反應、兒童身上應備的防走失資訊等建議。手冊也呼籲民眾,如需協助撤離住所,應將一件白色衣物掛在窗外或繫於門把。

此外,手冊也建議民眾審慎過濾消息來源。因資訊在戰爭時期格外重要,民眾應避免與陌生人交談,或是告知個人計畫、軍隊動向等,且戰時僅須聽取官方等可信賴來源提供的消息。

「基輔郵報」還整理出利用陸路離開烏國的途徑,以前往西側5個鄰國,即波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞和摩爾多瓦(Moldova),其中僅摩爾多瓦不是歐盟成員國。

報導提醒民眾,波蘭、匈牙利和斯洛伐克皆為申根國家,這意味對於某些烏國公民來說,除非護照持有人有資格取得申根簽證 豁免,否則需有申根簽證才能入境。

報導還列出烏克蘭與上述申根鄰國之間的26個檢查站所在地區,其中多數檢查站都位烏國與波蘭邊境 ,且須搭乘車輛才能通行,僅有3個檢查站可步行通過。

報導同時也整理出烏國和羅馬尼亞、摩爾多瓦的過境點位置,以及入境相關要求。

中央社指出,法新社先前報導,華府警告烏俄衝突一觸即發,西方國家紛紛緊急撤離外交人員,並要求公民立刻離開烏克蘭。

儘管烏克蘭總統澤倫斯基等領袖不斷呼籲民眾保持冷靜、切勿驚慌,但據稱烏克蘭當局已擬定撤離基輔300萬居民的計畫。