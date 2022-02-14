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戰情告急 烏克蘭媒體曝光「5國逃難路線」、首都防空洞

編譯中心／綜合13日電
烏克蘭戰雲密布，有媒體彙整當局發布緊急應變指南。圖為民眾搭火車離開。(路透)
烏克蘭戰雲密布，有媒體彙整當局發布緊急應變指南。圖為民眾搭火車離開。(路透)

俄羅斯與烏克蘭局勢日益緊張之際，烏國「基輔郵報」（Kyiv Post）彙整當局發布的緊急應變指南，並列出通往西側5個鄰國的過境點，以及首都防空洞所在位置，以供民眾參考。

烏克蘭文化和資訊政策部轄下的「戰略通訊和資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security）去年6月發布14頁手冊，向民眾詳細說明發生緊急狀況或戰爭時的應變計畫。

這份題為「如果國家進入緊急狀態或發生戰爭」（If There is a State of Emergency or War）的手冊建議民眾，準備好裝有基本生活物資的包包，內含可支持72小時的糧食與飲用水、護照等身分證件、資產證明文件、現金和金融卡等，此外也要準備手電筒、藥品、急救包、收音機和保暖衣物等。

手冊呼籲民眾，務必提前確認鄰近防空洞的所在位置，只要在網路上以烏克蘭文或俄文搜尋「避難所」，即可找到互動式地圖；若聽到持續的警報聲，應立即打開官方電視台或廣播頻道，等待當局的進一步指示。

上述指南還提供民眾有關就地避難、炮擊發生時如何反應、兒童身上應備的防走失資訊等建議。手冊也呼籲民眾，如需協助撤離住所，應將一件白色衣物掛在窗外或繫於門把。

此外，手冊也建議民眾審慎過濾消息來源。因資訊在戰爭時期格外重要，民眾應避免與陌生人交談，或是告知個人計畫、軍隊動向等，且戰時僅須聽取官方等可信賴來源提供的消息。

「基輔郵報」還整理出利用陸路離開烏國的途徑，以前往西側5個鄰國，即波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞和摩爾多瓦（Moldova），其中僅摩爾多瓦不是歐盟成員國。

報導提醒民眾，波蘭、匈牙利和斯洛伐克皆為申根國家，這意味對於某些烏國公民來說，除非護照持有人有資格取得申根簽證豁免，否則需有申根簽證才能入境。

報導還列出烏克蘭與上述申根鄰國之間的26個檢查站所在地區，其中多數檢查站都位烏國與波蘭邊境，且須搭乘車輛才能通行，僅有3個檢查站可步行通過。

報導同時也整理出烏國和羅馬尼亞、摩爾多瓦的過境點位置，以及入境相關要求。

中央社指出，法新社先前報導，華府警告烏俄衝突一觸即發，西方國家紛紛緊急撤離外交人員，並要求公民立刻離開烏克蘭。

儘管烏克蘭總統澤倫斯基等領袖不斷呼籲民眾保持冷靜、切勿驚慌，但據稱烏克蘭當局已擬定撤離基輔300萬居民的計畫。

烏克蘭5路疏散圖
烏克蘭5路疏散圖

烏克蘭 簽證 邊境

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