蕭茲訪問前夕 烏克蘭大使批德國偽善：幫忙武裝俄國

德國拒絕提供防衛性武器給烏克蘭。烏克蘭外交部長表示，德國立場令人失望。圖為烏克蘭士兵在演練。（路透）

德國 總理蕭茲造訪烏克蘭前夕，烏國駐柏林大使梅爾尼克13日砲轟德國「偽善」，並指責德國未向烏國提供武器，卻幫忙武裝俄羅斯 ，違反歐盟對莫斯科的制裁。蕭茲將於14、15日兩天分別造訪烏克蘭跟俄羅斯。

梅爾尼克在推特上寫道：「德國未提供烏克蘭防禦俄羅斯軍事入侵的武器是偽善的，但光在2020年，向俄羅斯出口的軍民兩用商品金額達3.66億歐元（約4.15億美元）！這一定會推動武器生產。」

根據德國世界報報導，在俄國 兼併克里米亞後，德國政府仍允許企業繼續大量向俄國出口軍民兩用商品。

另一方面，英國國防大臣華勒斯接受「星期日泰晤士報」訪問時，也暗示某些西方國家對莫斯科態度不夠強硬。他表示：「有可能他（普亭）會讓戰車熄火，我們全都打道回府。但是西方有些人令空中飄散一股慕尼黑的氣味。」

華勒斯言下之意是把部分西方國家「未積極」遏阻俄國侵略烏的外交態度，與二戰之前姑息納粹德國的「慕尼黑協定」作對比。1938年的慕尼黑協定，讓納粹德國獲得當時的捷克斯洛伐克領土蘇台德地區，仍未能阻止歐洲發生大戰。

數名西方領袖近期穿梭走訪莫斯科，盼能說服普亭把俄軍後撤。華勒斯表示：「令人憂心的是，儘管有大量增強的外交活動，（俄國）軍隊還是繼續集結，並未暫停，還在持續。」

不過，與華勒斯同屬保守黨的英國國會議員路易斯（Brandon Lewis），受訪時對此緩頰，表示「重點不是」連結到納粹。路易斯說，華勒斯是在「比較二戰之前以及我們現在全數投入的外交努力」。