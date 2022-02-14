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德前總理親俄成「包袱」 黨內紛勸蕭茲：快一刀兩斷

編譯中心／綜合13日電
德國現任總理蕭茲可能受到前總理施洛德連累。（路透）
德國現任總理蕭茲可能受到前總理施洛德連累。（路透）

德國前總理施洛德除與俄羅斯總統普亭有著私誼，在俄國也有收益頗豐的商業往來。過去，德國勉強忍了下來，但隨著俄烏緊張局勢升溫，施洛德漸漸被視為現任政府的政治包袱。

中央社引述法新社報導，烏克蘭戰雲密布、盟國質疑德國立場之際，有愈來愈多人認為，1998至2005年擔任德國總理的施洛德（Gerhard Schroeder）成了中間偏左社會民主黨（SPD）同黨同志、現任總理蕭茲（Olaf Scholz）的一大政治累贅，無不敦促蕭茲與親俄的施洛德一刀兩斷。

德國深具權威的「明鏡周刊」就寫說：「施洛德是德國外交政策和他所屬老政黨的一大包袱。」明鏡周刊還說，施洛德「目標明確，但不是為了他的國家，而是為了他自己」。

77歲的施洛德最近發言警告烏克蘭停止「武力威脅」，引發德國譁然，就連社民黨的老友也都不敢置信。

德俄之間第一條北溪天然氣管線就是施洛德下台前幾周簽定的，目前他還是北溪天然氣管道公司股東委員會的主席，同時也是俄羅斯石油公司董事會主席。

更讓德國民怨沸騰的是，施洛德上周證實即將成為俄羅斯天然氣工業公司董事會成員，上個月還被爆料曾與一名社民黨籍的內政部官員討論過俄羅斯事務。

政治學家穆恩克說，施洛德執政時，似乎與普亭建立了「基於信任之上的真誠私誼」，但是，「當卸任總理利用過去政治活動和關係獲利，問題就來了」。

德國社民黨向來推動與俄羅斯建立緊密關係，這是出自於1970年代社民黨籍總理布蘭特（Willy Brandt）的「東進政策」（Ostpolitik），要與當時的蘇聯和解、對話。

接下來幾任總理程度不一的貫徹這項政策，包括剛交棒給蕭茲的前總理梅克爾。梅克爾聚焦以經濟利益、也就是所謂的「以商促變」策略來應對俄國。

然而，就連理解俄國對北約持續東擴抱持不滿態度的德國政治人物，都對施洛德失去耐性。

社民黨資深黨人德瑞斯勒（Rudolf Dressler）說，施洛德的行為「丟人現眼」，呼籲黨高層要求施洛德克制公開評論政治事件。

位在柏林的德國馬歇爾基金會副董事大衛-威爾普說，施洛德最新行徑讓烏克蘭危機「失焦」，但並非新鮮事。

她告訴法新社說：「人人都知道施洛德的立場，也都知道他收入來源為何。」更重要的是，是施洛德和社民黨未來如何控制德俄關係走向。「大家有共識『東進政策』或『以商促變』已是過去式了嗎？還是將沿用一貫策略？」

德國 俄羅斯 蕭茲

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