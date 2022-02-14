冥誕前「金正日花」沒開 北韓花匠遭下放勞改營半年

16日為北韓已故領導人金正日的冥誕，據傳一名花匠因為未能確保成千上萬的「金正日花」盛開，被判處6個月的勞改。(Getty Images)

16日北韓 將迎來已故領導人金正日冥誕「光明星節」，當局過往會在街道兩側擺滿鮮紅色的「金正日花」。不過，近日有消息指出，兩江道有花匠因未能確保鮮花如期盛開，慘遭下放勞改營6個月。

「每日北韓」（Daily NK）報導，消息人士透露，50多歲韓姓花匠在兩江道三水郡一處經營植物園 ，也是專門種植紅色秋海棠「金正日花」及紫紅色蘭花「金日成花」的溫室經理。據悉，他必須謹慎控制溫室溫度與濕度，確保花兒盛開。

不過在目前北韓各項物資極度缺乏的情況下，木柴供應不穩，鮮花因此挺不過冬季酷寒而枯萎。

韓姓花匠向當局解釋：「要在花展以前讓金正日花盛開有困難」，卻因此被控怠忽職守，除被解職以外，還被判6個月勞改。此外，負責溫室鍋爐的40多歲崔姓員工也被判3個月勞改刑；40多歲金姓花匠被罰需每天向郡黨委員會報告溫室管理花卉的狀況，還得寫悔過書。

消息人士對此說明，受到防疫措施影響，經濟活動大幅縮減，許多金正日花和金日成花溫室也是無人管理的狀態，這時卻突然說要舉辦花展，花匠當然束手無策。

目前不知道北韓當局將針對金正日冥誕舉行哪些活動。去年金正日逝世10周年，國內進行11天悼念，禁止人民說笑、飲酒等表現任何歡愉的氣氛。

另據朝中社報導，北韓領導人金正恩日前現身一個1萬戶住宅建設項目動工儀式，並發表講話。他表示，該項目是勞動黨2021年啟動、在平壤 市建設住宅遠景的第二個工程，也是該區實施全新現代城市區畫的首個階段項目。