英相強生收警方調查表 限期回應「派對門」醜聞

派對門案，強生已收到倫敦都會區警察局的正式調查表。(美聯社)

英國 首相強生近日捲入「派對門」醜聞，深陷下台壓力。強生的發言人11日表示，強生已收到倫敦都會區警察 局的正式調查表，將會按照規定作出回應。

央廣報導，強生在英國新冠疫情 封城期間，於唐寧街官邸內辦派對。這個醜聞持續延燒，強生面臨黨內外壓力，政治前途岌岌可危。

倫敦警方正聯繫50多名據信曾參加在疫情期間舉行的派對的人，要求解釋。強生發言人發表聲明指出，「我們證實首相已收到倫敦都會區警察局的調查表，將按要求作出回應」。警方表示，這些調查表具有正式法律地位，必須在7天內如實回答。

根據英國警方的調查，在2020年和2021年期間，唐寧街10號首相官邸曾舉行至少12場聚會。此前一項內部調查發現，強生的員工曾在酒精助興的派對中狂歡，而強生本人也曾參加其中幾次聚會。

在首相官邸舉行派對的同時，許多英國人因遵守防疫規定，被迫無法探望生病和垂死的親人或參加葬禮。強生這種明顯違反規定的做法，已經引發眾怒。強生所屬的保守黨國會議員，有部份已加入反對黨的行列，要求強生辭職下台。

強生已為此事公開道歉，並承諾改變政府高層的文化，但拒絕辭職下台。