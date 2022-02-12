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僅剩9萬隻…澳洲搶救無尾熊 列「瀕危動物」

編譯中心╱綜合11日電
由於土地清理和災難性的叢林大火縮小其棲息地，澳洲政府將無尾熊列為「瀕危物種」。(路透)
由於土地清理和災難性的叢林大火縮小其棲息地，澳洲政府將無尾熊列為「瀕危物種」。(路透)

由於土地清理和災難性的叢林大火縮小其棲息地，澳洲政府正式將無尾熊列為「瀕危物種」。根據瀕危物種科學委員會估計，無尾熊數量已從2001年的18.5萬隻下降到2021年的9.2萬隻，若不採取保護行動，將在2050年滅絕。

環保人士說，澳洲東部海岸大部分地區無尾熊數量在過去的20年急遽下滑，並警告無尾熊正在走向滅絕。英國衛報報導，澳洲環境部長李伊（Sussan Ley）聽從受威脅物種科學委員會的建議，即提升包括東岸昆士蘭、新南威爾士和澳洲首都直轄區的無尾熊的保護地位。

根據澳洲法律，此舉象徵承認無尾熊的困境已經變得更加緊迫。李伊表示政府還計畫通過一項期待已久的針對無尾熊富裕的國家計畫。

李伊指出「長期乾旱的影響、隨後是夏季叢林大火以及過去20年疾病、城市化和棲息地喪失的累積影響，導致這一舉措」。此前，澳洲總理莫里森上個月宣布斥資5000萬美元幫助協助該物種，但環境組織認為若不解決無尾熊衰退的根本原因，這簡直是「滄海一粟」。

2020年，新南威爾士州議會的一項調查發現，除非政府採取緊急行動保護其棲息地並扭轉數量下降趨勢，否則該州的無尾熊將在2050年滅絕。

世界自然基金會澳洲分會的執行長奧戈爾曼（Dermot O'Gorman）指出「澳洲東海岸的無尾熊在10年內從未列入名單到現在被宣布為瀕危物種」，他強調「對世界上最具標誌性的動物之一來說，這是一個令人震驚的快速下降。如果將保護無尾熊視為轉折點、那代表還有時間，我們需要更強有力的法律和土地所有者激勵措施來保護他們的森棲息地」。

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