兩俄軍演「距基輔僅200km」 北約：歐洲危險時刻

聯合軍演 重裝上陣 俄國最先進的S-400飛彈防禦系統已在白俄羅斯就定位，準備投入聯合軍演。（Getty Images）

俄羅斯和白俄羅斯 10日展開聯合軍事演習，兩軍距離基輔僅約200公里，俄國為此派出3萬多名士兵、S-400地對空飛彈系統及多架戰機至白俄羅斯境內，加劇與西方的緊張關係。北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天表示，俄羅斯部署在烏克蘭 邊境的軍力，以及兩俄聯合軍演，標誌著歐洲安全的「危險時刻」。英國 、法國、德國等加大力度穿梭俄、烏外交斡旋。

中央社引述法新社報導，這項演習預定進行到20日，成為俄羅斯與西方在烏克蘭問題上的最新爭執點。烏克蘭旋即譴責，這場演習是「施加心理壓力」。

英千名軍人部隊待命 丹麥允美軍進入

英國首相強生10日訪問北大西洋公約組織（NATO），他會見史托騰柏格後表示，目前更多的俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結。接下來數天裡，可能是歐洲數十年來所面臨的最大安全危機時刻，英國已同意對北約提供進一步支持。英國近日表示已下令1000名軍人進入整備狀態，一旦俄羅斯入侵烏克蘭引發人道危機，將提供相關支援。

史托騰柏格也表示，當前俄烏緊張情勢對歐洲安全是一個危險的時刻，俄羅斯正在增派軍隊，而可能發生攻擊的示警時間正在減少，北約必須為最壞的情況做好準備，同時堅定地致力於尋找政治解決方案。

北約成員國丹麥今表示，根據與美國達成的新雙邊防務協議，已準備允許美國軍隊進入該國領土；丹麥是美國的緊密盟國，扼守船隻進出波羅的海的門戶，戰略位置重要，且俄國在波羅的海有軍事基地。丹麥數十年來並未允許外國部隊常駐。此外，斯洛伐克國會9日通過與美國的國防合作協議，允許美軍使用斯洛伐克境內2座機場。

密集穿梭斡旋俄烏 歐陸想奪回主動權

近日德、法等加大力度穿梭俄、烏外交斡旋，凸顯傳統歐洲大國不願在這場自家土地上的危機淪為美、俄的配角。

「華爾街日報」指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7、8日兩天分別前往莫斯科、基輔，各與俄、烏兩國總統會談好幾小時，下週則換才剛結束訪美的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）分赴俄、烏。英國外相特拉斯（Liz Truss）則是今天前往莫斯科，與俄國外長會談。

歐洲想在這場位於自家後院的危機扮演外交斡旋要角，不希望歐陸捲入一場與俄羅斯無止盡的新衝突，還要預防冷戰後所建的相關安全協議與原則瓦解，因為這些是政、軍力量已大不如前的歐洲賴以維護安全的基石。

歐洲官員表示，儘管對俄軍揮師侵烏的憂心仍在，但也看到俄烏危機降溫的第一道曙光。