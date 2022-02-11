不「德」已 蕭茲難拒北溪二號

德國總理蕭茲(左)7日到訪白宮，與拜登總統會談。拜登總統強調諾普亭入侵烏克蘭，德俄之間的北溪二號之事就免談。(美聯社)

俄國與烏克蘭 局勢僵持不下，美國為首的西方國家揚言，若俄侵烏必祭出嚴厲制裁，停止俄國直通德國 的「北溪二號」天然氣管線被視為王牌。然而，德國總理蕭茲 7日在白宮與美國總統拜登的聯合記者會中對此卻語意模糊。分析家指出，基於外交、內政和法律的三重考量，蕭茲既無法明言拒絕管線運作，也沒有太多反悔的空間。

拜登欲展現西方國家的團結一致，談到北溪二號時說，若俄國入侵烏克蘭，「我們將會終止它」。蕭茲則說：「各位可以確定的是，不會出現我們行動不一致的情形。」

北溪二號從俄國直輸天然氣至德國，已於去年完工，目前正等待德國聯邦網絡局批准，但因技術性問題遭擱置，至少上半年不會批准。

許多國家認為，封殺北溪二號能有效嚇阻俄國，美國和烏克蘭等國家也認為，這條管線恐讓歐洲更依賴俄國天然氣，從而增加俄國在歐洲的影響力。

儘管蕭茲政府將北溪二號列入制裁選項，但在外交場合上未曾明言將停用北溪二號，甚至稱之「民間項目」，暗示政府介入空間不大。德國態度令烏克蘭總統澤倫斯基不滿，疑因此取消原定8日會見德國外長貝爾伯克的行程。

不過蕭茲7日和多名美國聯邦參議員共進晚餐後，成功令美方接受其立場。民主黨參議員墨菲說：「德國不像我們這樣，能大聲、明白說出自己的立場。他們組成聯合政府，必須恪守其協議，這表示他的斡旋空間不大。」

在蕭茲率領的社會民主黨，多名大腕是北溪二號支持者，包括國防部長蘭布雷特和該黨秘書長庫內特。社民黨籍的前總理施洛德，上周甚至被提名為北溪二號獨資持有者「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom）董事。

以往歐洲使用途經烏克蘭的天然氣管線，讓烏克蘭保持其戰略重要性，但歐洲國家也須支付轉運費，北溪二號可讓德國省下不少費用。雖然德國表示會保留一部分天然氣自烏克蘭進口，但遭質疑這種花錢的政策能維持多久。

蕭茲的第三個難言之隱則是法律問題。北溪二號的建設費用一半由Gazprom埋單，一半由荷蘭皇家殼牌等五家能源公司出資，從工程到運作都有合約為證。若德國片面停止管線運作，可能面臨法律訴訟甚至是巨額違約金。