韓仇中情緒蔓延 文在寅：靠年輕人化解 接班人卻打反中牌

南韓總統文在寅接受全球八大通訊社聯訪。（Getty Images）

任期將於5月底屆滿的南韓 總統文在寅 接受南韓聯合通訊社等全球八大通訊社聯合採訪，回顧其任內推進的外交、國安政策。他就韓中關係表示，韓中需要深化經貿合作並努力使兩國國民從中獲益，尤其需要增進年輕一代的彼此理解，拉近友好感情。不過執政黨共同民主黨總統候選人李在明卻大打反中牌。

南韓滑冰選手黃大憲與李俊瑞7日在男子短道速滑賽中遭判犯規失格，中國代表隊因此有三名選手進入決賽，南韓民眾認為裁判不公；加上開幕式的韓服爭議，南韓掀起一股反中潮。

當天，韓聯社、法新社、美聯社、埃菲社、共同社、路透、塔斯社、新華社八家通訊社對文在寅進行了書面採訪。被問及在反中情緒不斷蔓延情況下，如何才能打造面向未來的韓中關係時，文在寅做出上述表述。

文在寅強調，韓中關係在兩國1992年建交後的30年間實現飛躍發展。兩國應面向未來30年建立更成熟、堅實的雙邊關係。兩國需要持續加深經貿合作，讓兩國國民從中獲益，尤其需要通過活躍人文交流，推動年輕一代增進相互理解並建立友好感情。

對於下屆政府應與中國建立何種關係的提問，文在寅表示，現政府在成立初期就使韓中關係走上正軌，下屆政府需攜手中方進一步活躍韓中在多方面的交流與合作，努力維持兩國成熟且面向未來的戰略夥伴關係。

南韓總統選戰逐漸升溫，執政黨共同民主黨總統候選人李在明8日表示，若當選將嚴厲對付中國大陸和北韓 的非法越界捕魚行為，動用軍方開火擊沉漁船。在野黨候選人批評，近日南韓因冬奧賽事出現反中情緒，李在明的發言不過是蹭仇中熱度的競選伎倆。

李在明8日接受南韓世界日報專訪時指出，南韓必須嚴厲打擊中朝在日本海和黃海（南韓分別稱東海和西海）的非法越界捕魚行為。他說：「如果北韓或中國漁船進入我國水域，我們應該擊沉它們。如果索馬利亞海盜船作出類似的違法行為，我們會容忍嗎？我們要以相同標準處理事情。」

這番發言引起對手強烈批評。國民力量黨總統候選人尹錫悅陣營表示，李在明的言論是「民粹競選策略」，為了利用民間瀰漫的反中情緒吸引選民，不惜改變自己以往的親中立場。

正義黨總統候選人沈相奵也在臉書發文說：「總統選舉不是選軍事指揮官。」批評李在明用軍事手段對付民間漁船的想法，將招致外交緊張，甚至有戰爭風險。

南韓總統大選將於3月9日舉行，李在明和尹錫悅暫居領先，沈相奵和國民之黨候選人安哲秀略落後。