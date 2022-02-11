韓仇中情緒蔓延 文在寅：靠年輕人化解 接班人卻打反中牌
任期將於5月底屆滿的南韓總統文在寅接受南韓聯合通訊社等全球八大通訊社聯合採訪，回顧其任內推進的外交、國安政策。他就韓中關係表示，韓中需要深化經貿合作並努力使兩國國民從中獲益，尤其需要增進年輕一代的彼此理解，拉近友好感情。不過執政黨共同民主黨總統候選人李在明卻大打反中牌。
南韓滑冰選手黃大憲與李俊瑞7日在男子短道速滑賽中遭判犯規失格，中國代表隊因此有三名選手進入決賽，南韓民眾認為裁判不公；加上開幕式的韓服爭議，南韓掀起一股反中潮。
當天，韓聯社、法新社、美聯社、埃菲社、共同社、路透、塔斯社、新華社八家通訊社對文在寅進行了書面採訪。被問及在反中情緒不斷蔓延情況下，如何才能打造面向未來的韓中關係時，文在寅做出上述表述。
文在寅強調，韓中關係在兩國1992年建交後的30年間實現飛躍發展。兩國應面向未來30年建立更成熟、堅實的雙邊關係。兩國需要持續加深經貿合作，讓兩國國民從中獲益，尤其需要通過活躍人文交流，推動年輕一代增進相互理解並建立友好感情。
對於下屆政府應與中國建立何種關係的提問，文在寅表示，現政府在成立初期就使韓中關係走上正軌，下屆政府需攜手中方進一步活躍韓中在多方面的交流與合作，努力維持兩國成熟且面向未來的戰略夥伴關係。
南韓總統選戰逐漸升溫，執政黨共同民主黨總統候選人李在明8日表示，若當選將嚴厲對付中國大陸和北韓的非法越界捕魚行為，動用軍方開火擊沉漁船。在野黨候選人批評，近日南韓因冬奧賽事出現反中情緒，李在明的發言不過是蹭仇中熱度的競選伎倆。
李在明8日接受南韓世界日報專訪時指出，南韓必須嚴厲打擊中朝在日本海和黃海（南韓分別稱東海和西海）的非法越界捕魚行為。他說：「如果北韓或中國漁船進入我國水域，我們應該擊沉它們。如果索馬利亞海盜船作出類似的違法行為，我們會容忍嗎？我們要以相同標準處理事情。」
這番發言引起對手強烈批評。國民力量黨總統候選人尹錫悅陣營表示，李在明的言論是「民粹競選策略」，為了利用民間瀰漫的反中情緒吸引選民，不惜改變自己以往的親中立場。
正義黨總統候選人沈相奵也在臉書發文說：「總統選舉不是選軍事指揮官。」批評李在明用軍事手段對付民間漁船的想法，將招致外交緊張，甚至有戰爭風險。
南韓總統大選將於3月9日舉行，李在明和尹錫悅暫居領先，沈相奵和國民之黨候選人安哲秀略落後。
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