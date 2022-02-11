我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

韓仇中情緒蔓延 文在寅：靠年輕人化解 接班人卻打反中牌

編譯中心／綜合10日電
南韓總統文在寅接受全球八大通訊社聯訪。（Getty Images）
南韓總統文在寅接受全球八大通訊社聯訪。（Getty Images）

任期將於5月底屆滿的南韓總統文在寅接受南韓聯合通訊社等全球八大通訊社聯合採訪，回顧其任內推進的外交、國安政策。他就韓中關係表示，韓中需要深化經貿合作並努力使兩國國民從中獲益，尤其需要增進年輕一代的彼此理解，拉近友好感情。不過執政黨共同民主黨總統候選人李在明卻大打反中牌。

南韓滑冰選手黃大憲與李俊瑞7日在男子短道速滑賽中遭判犯規失格，中國代表隊因此有三名選手進入決賽，南韓民眾認為裁判不公；加上開幕式的韓服爭議，南韓掀起一股反中潮。

當天，韓聯社、法新社、美聯社、埃菲社、共同社、路透、塔斯社、新華社八家通訊社對文在寅進行了書面採訪。被問及在反中情緒不斷蔓延情況下，如何才能打造面向未來的韓中關係時，文在寅做出上述表述。

文在寅強調，韓中關係在兩國1992年建交後的30年間實現飛躍發展。兩國應面向未來30年建立更成熟、堅實的雙邊關係。兩國需要持續加深經貿合作，讓兩國國民從中獲益，尤其需要通過活躍人文交流，推動年輕一代增進相互理解並建立友好感情。

對於下屆政府應與中國建立何種關係的提問，文在寅表示，現政府在成立初期就使韓中關係走上正軌，下屆政府需攜手中方進一步活躍韓中在多方面的交流與合作，努力維持兩國成熟且面向未來的戰略夥伴關係。

南韓總統選戰逐漸升溫，執政黨共同民主黨總統候選人李在明8日表示，若當選將嚴厲對付中國大陸和北韓的非法越界捕魚行為，動用軍方開火擊沉漁船。在野黨候選人批評，近日南韓因冬奧賽事出現反中情緒，李在明的發言不過是蹭仇中熱度的競選伎倆。

李在明8日接受南韓世界日報專訪時指出，南韓必須嚴厲打擊中朝在日本海和黃海（南韓分別稱東海和西海）的非法越界捕魚行為。他說：「如果北韓或中國漁船進入我國水域，我們應該擊沉它們。如果索馬利亞海盜船作出類似的違法行為，我們會容忍嗎？我們要以相同標準處理事情。」

這番發言引起對手強烈批評。國民力量黨總統候選人尹錫悅陣營表示，李在明的言論是「民粹競選策略」，為了利用民間瀰漫的反中情緒吸引選民，不惜改變自己以往的親中立場。

正義黨總統候選人沈相奵也在臉書發文說：「總統選舉不是選軍事指揮官。」批評李在明用軍事手段對付民間漁船的想法，將招致外交緊張，甚至有戰爭風險。

南韓總統大選將於3月9日舉行，李在明和尹錫悅暫居領先，沈相奵和國民之黨候選人安哲秀略落後。

南韓民眾9日在中國駐首爾大使館前集會，反對正在進行的北京冬奧會。（美聯社）
南韓民眾9日在中國駐首爾大使館前集會，反對正在進行的北京冬奧會。（美聯社）

南韓 文在寅 北韓

上一則

不「德」已 蕭茲難拒北溪二號

下一則

王儲查理打3針又染疫 2天前曾見英女王

延伸閱讀

北京冬奧引燃南韓反華潮 中國留學生無端被毆

北京冬奧引燃南韓反華潮 中國留學生無端被毆
文在寅：北韓與美國重回談判桌 只是時間問題

文在寅：北韓與美國重回談判桌 只是時間問題
冬奧韓服事件引戰 南韓「別有用心」

冬奧韓服事件引戰 南韓「別有用心」
北韓又射彈 文在寅：恐重演2017試射洲際彈道飛彈戲碼

北韓又射彈 文在寅：恐重演2017試射洲際彈道飛彈戲碼

熱門新聞

威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

2022-02-07 10:15
英國女王伊麗莎白二世宣布，她「真誠願望」王儲查理王子(右)登基時，他的妻子卡蜜拉(左)將成為皇后。歐新社

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

2022-02-05 18:19
媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
俄國總統普亭4日出席北京冬奧開幕式，對進場的俄國代表隊豎起大拇指。新華社

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

2022-02-05 14:35
英國研究發現，在口罩外面套褲襪可以大幅提高密合度。(Pixabay)

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

2022-02-08 13:34
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）

Omicron次變異毒株「BA.2」有多危險？5個QA帶你看

2022-02-04 12:52

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光