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北韓大閱兵？ 衛星照「數百人列隊」 智庫：料試射更多飛彈

編譯中心／綜合10日電
圖為去年1月北韓在平壤金日成廣場閱兵式上展示的飛彈。（美聯社）
圖為去年1月北韓在平壤金日成廣場閱兵式上展示的飛彈。（美聯社）

華府智庫「北緯38度」（38 North）10日表示，商業衛星影像顯示，北韓可能正在進行閱兵準備，預料將在接下來的國定假日中展現新的軍事發展，或發射更多飛彈。南韓國防部表示，美國、日本和南韓的國防首長10日在電話會談中同意密切合作，以應對北韓不斷演變的飛彈威脅。

中央社報導，報告指出，2月5日拍攝的衛星影像可見有數百名人員在平壤美林閱兵訓練場（Mirim Parade Training Ground）集結列隊，總部位於南韓的「北韓新聞」（NK News）一天前也曾引述知情人士所言，並援引表明可能有閱兵準備的衛星影像，內容包括戰機飛過平壤，以及美林閱兵訓練場從1月底開始便出現行軍隊形。

路透報導，北韓計劃於2月16日慶祝領導人金正恩已故父親金正日80歲冥誕，並於4月15日紀念已故祖父金日成110歲冥誕。這兩個日子都是北韓重要的國定假日，平壤當局經常利用這類時機，在充滿踢正步的士兵和一排排武器的大型閱兵活動上展現軍事力量，有時還包括大型飛彈。

南韓總統文在寅10日警告，平壤當局若繼續威脅恢復試射長程飛彈，恐讓朝鮮半島重新「陷入危機」。

文在寅接受韓聯社等8大通訊社聯合採訪，對於北韓與美國重啟對話的可能性樂觀看待，認為拜登政府已經做好與北韓會面的準備，並持續盡全力與北韓接觸，「與金委員長的會談只是時間問題，最終會達成」。

美日韓防長熱線 應對北韓威脅

北韓近期頻繁試驗飛彈，南韓國防部長徐旭、美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和日本防衛大臣岸信夫舉行會談。南韓國防部新聞稿指出「三位部長一致認為，面對北韓飛彈威脅，三個國家將密切合作，並繼續努力實現朝鮮半島無核化的目標」，還表示「國防首長同意在雙方商定的日期親自會面」。

會議中，徐旭稱北韓最近的一系列飛彈試驗是對南韓的「直接和嚴重威脅」，還是「對聯合國安理會（UNSC）決議的挑戰」。此外，徐旭還表示，首爾計劃加強獨立防禦能力和以穩固美韓聯盟為基礎的防禦能力，並希望藉此應對平壤的威脅。

南韓國防部表示，美國、日本和南韓的國防首長10日在電話會談中同意密切合作，以應對...
南韓國防部表示，美國、日本和南韓的國防首長10日在電話會談中同意密切合作，以應對北韓不斷演變的飛彈威脅。（路透）

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