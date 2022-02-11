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伊朗研發遠程飛彈 射程可覆蓋以色列

編譯中心／綜合10日電

伊朗革命衛隊9日公布一款名為「哈比爾舍坎」（Khabir Shekan）的新型戰略遠程飛彈，射程足以覆蓋以色列及區內的美軍基地。　　

據伊朗邁赫爾通訊社報導，這款飛彈由伊朗革命衛隊系統的科學家研發，使用固體燃料推進，由於設計上的不同，這款飛彈比起類似型號，重量減輕了三分之一，準備待命和發射的時間減少六分之一，而且反應非常迅速，能在1450千米的範圍內擊中目標。　

此前一天，美國及伊朗才就挽救伊朗核協議恢復非直接會談，美國國務院其後發聲明，指伊朗發展飛彈對國際安全構成威脅，正繼續利用不同防止擴散工具阻止伊朗飛彈計劃發展，及伊朗向其他國家分享技術的能力。

中通社報導，有分析稱，伊朗雖然由於美國對其多年的武器禁令，導致其武器裝備大部分都已經出現斷層，但是在飛彈方面，伊朗通過多年自主研發，所具備的威力不容小覷。另據英國智庫國際戰略研究所（IISS）指出，伊朗現有約20種彈道飛彈以及巡航飛彈和無人機。

早在2020年7月，伊朗便宣布建成多個「飛彈城」。 2021年3月伊朗透過國家電視台向外界展示新建成的大型地下飛彈基地啟用的相關視頻。伊朗伊斯蘭革命衛隊將新基地描述為地下「飛彈城」，並稱基地內存放有大量飛彈和發射裝置，能够進行「遠程戰爭」。對此，有分析人士指出，伊朗此舉意在向美國等國亮出戰略「底牌」。

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