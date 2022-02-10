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英國百人特種部隊抵烏克蘭 不排除駐烏東前線

編譯中心／綜合9日電
烏克蘭9日在基輔郊外鮑里斯波爾機場收到英國的軍事援助物資。（路透）
烏克蘭9日在基輔郊外鮑里斯波爾機場收到英國的軍事援助物資。（路透）

俄羅斯與烏克蘭邊境局勢持續緊張，西方各國紛紛運送軍備馳援烏克蘭。英國先前已向烏克蘭運送一批反裝甲武器，現在有消息指出，英國已派出約100人的特種部隊抵烏，可能前往烏克蘭東部前線地區。此外，繼法國總統馬克宏奔走俄烏積極斡旋，英相強生10日將親自出訪波蘭，視察當地駐軍，並將訪問位於比利時布魯塞爾的北約總部。

盧甘斯克人民共和國位於烏克蘭東部頓巴斯地區，當地「人民警察局」發言人菲利波連科表示，有超過100名英國特種部隊成員已抵達烏克蘭。

他說，從可靠情報來源得知，英國特種部隊有能力執行偵察及破壞任務，未來可能協助烏克蘭武裝部隊。英國官方宣稱這些特種部隊成員是軍事教官。他也透露烏克蘭軍隊目前的戰備狀況，指出烏克蘭武裝部隊總司令札魯日尼視察時發現軍事單位的醫療人員配置不足，且醫療設施不足以接收大量傷員，顯示烏克蘭政府尚未做好戰爭準備。

英國國防大臣華勒斯7日已宣布增派350名士兵駐紮波蘭。去年，英國也曾派出100名士兵，協助波蘭處理該國與白俄羅斯的移民危機。

另一方面，波蘭外交部發言人今天表示，強生10日將偕同波蘭總理莫拉維茨奇，一起視察駐紮波蘭的英軍；隨後強生也將與波蘭總統杜達會晤，就應對烏克蘭危機進行商討。根據北約聲明，同日強生還將前往布魯塞爾，會見北約秘書長史托騰柏格。

烏克蘭9日在基輔郊外鮑里斯波爾機場收到英國的軍事援助物資。（路透）
烏克蘭9日在基輔郊外鮑里斯波爾機場收到英國的軍事援助物資。（路透）

英國外相特拉斯則早一天前往莫斯科，這是英國外相4年多來首次訪問俄國。特拉斯將和俄國外長拉夫羅夫會面，同時將呼籲莫斯科當局遵守國際承諾，尊重烏克蘭主權。

特拉斯今天展開兩天的訪俄行程，她在聲明稿中表示：「我將造訪莫斯科，敦促俄羅斯尋求外交解決，並表明俄羅斯再度侵略一個主權國家將會對相關各方造成重大後果」「俄羅斯可以選擇。我們強力鼓勵他們進行接觸、緩和緊張，以及選擇外交途徑。」

此外，馬克宏和烏克蘭總統澤倫斯基8日在基輔會面後，克里姆林宮發言人培斯科夫今天說：「出現了正面訊號，就是烏克蘭危機的解決可以只植基於履行明斯克協議。」但他指出，澤倫斯基方面沒有表示烏克蘭當局願意「趕快」做出「基輔早就該做的事」。

烏克蘭 英國 白俄羅斯

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