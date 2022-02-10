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3萬人在烏 傳白宮下令在波蘭美軍建緊急避難所 接應公民

記者張文馨／華盛頓報導

俄羅斯與白俄羅斯10日起將舉行聯合軍演，對烏克蘭威脅加劇，白宮下令，若俄烏發生衝突，駐波蘭美軍將協助在烏克蘭的美國公民入波蘭避難；白宮重申並未撤僑，再次呼籲國人「立即離開烏克蘭」。

隸屬82空降師的1700名美軍已抵達波蘭，華爾街日報引述匿名美國官員意見報導，白宮已批准國防部的方案，他們近日將著手在波蘭境內設置檢查站、帳篷等緊急避難所，接應自烏克蘭出走避禍的美國公民。

美國官員表示，政府未授權美軍進入烏克蘭，美軍也不會在烏克蘭境內執行飛行任務撤離民眾。

國防部發言人柯比（John Kirby）僅說，前往波蘭的82空降師可執行多種任務，他們能在一系列突發事件中快速執行任務，但柯比並未證實82空降師將協助撤僑。

華爾街日報報導，目前約有3萬名美國人在烏克蘭，若發生衝突，預計會有民眾想要離開。

去年8月神學士接管阿富汗時，大批美國人緊急撤離，美軍執行撤僑行動引發混亂招致批評，雖撤離超過10萬名美國人和阿富汗人，外界質疑仍有協助美國人在當地工作的阿富汗人來不及出逃，恐面臨神學士報復。

一名國防部官員表示，去年行動一片混亂，不願再看到類似狀況在烏克蘭重演；去年8月在阿富汗首都喀布爾執行任務的指揮官，至少有2人將負責烏克蘭的新任務，其中就包含美軍撤離時最後一位搭上軍機的多納休（Chris Donahue）少將。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，烏克蘭和阿富汗不能類比，美國去年是為終結戰爭執行撤僑，現在美國政府正努力預防戰爭發生；烏克蘭現在並未遭受入侵，美國也沒有啟動大規模撤僑行動。

但俄羅斯威脅猶在，莎奇表示，不確定普亭何時揮軍進攻，美國公民有很多種方式可以離開烏克蘭，政府鼓勵民眾立即行動。

在不執行撤僑的狀態下，美國政府上月呼籲美國公民主動離開烏克蘭，國務院也撤離館員眷屬和非必要工作人員；美國官員指出，新任務是為服務自烏克蘭境內循陸路離開的美國公民，在波蘭提供撤離的後勤支援，並強調在公民離開烏克蘭這段旅程，沒有美軍援助。

此外，華盛頓郵報報導，俄羅斯高階將領已飛往白俄羅斯，準備參加10日登場的大規模聯合軍演，軍演將持續10天，將使烏克蘭面臨的威脅持續上升；烏克蘭方面也將在20日舉行演習，出動武裝無人機和反坦克武器系統。

烏克蘭 白俄羅斯 阿富汗

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