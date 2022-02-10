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普亭「超級遊艇」悄悄駛離德國 疑躲避侵烏遭扣押

編譯中心／綜合9日電
俄羅斯總統普亭擁有「優雅號」、「奧林匹亞號」等超級遊艇。（路透資料照片）
俄羅斯總統普亭擁有「優雅號」、「奧林匹亞號」等超級遊艇。（路透資料照片）

俄羅斯總統普亭的超級遊艇「優雅號」（Graceful）7日於從德國漢堡的一家造船廠祕密駛回俄國，引發猜測此舉是為了避免因可能入侵烏克蘭而被制裁扣押。

德媒日前刊登了82米長的豪華遊艇停泊在德國海軍護衛艦Emden旁的照片。報導稱，普亭的優雅號9月以來一直在漢堡的Blohm+Voss造船廠進行翻新。而據船舶跟踪網站Marine Traffic報導，優雅號7日於從造船廠啟航駛入了波羅的海，9日中午抵達俄羅斯飛地加里寧格勒。

德媒暗示，普亭的遊艇在烏克蘭危機中「逃離」德國，「圖片報」稱此舉「顯然是因為害怕被捕而逃離」。報導提到英國外相特拉斯威脅要實施嚴厲制裁，並告訴普亭及盟友，如果俄羅斯入侵基輔，他們將「無處可藏」。 

據超級遊艇雜誌 Boote Exclusiv 報導，優雅號設有一個室內游泳池，可以改造成舞池和直升機停機坪。 此外，普亭還擁有一架值3500萬美元的超級遊艇「奧林匹亞號」（Olympia），據報這是切爾西足球隊老闆阿布莫洛維奇（Roman Abramovich）祝賀普亭上台的大禮。

普亭 德國 俄羅斯

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