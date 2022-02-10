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渥太華白色恐怖… 擔心遭反疫苗示威者報復 居民拒受訪

編譯中心／綜合9日電
法國巴黎一名反防疫者9日手持法國及加拿大國旗示威。（路透）
法國巴黎一名反防疫者9日手持法國及加拿大國旗示威。（路透）

加拿大卡車司機組成「自由車隊」反對強制接種疫苗，活動癱瘓首都渥太華的狀況持續，市民的日常生活受影響接近兩周；不過，反對示威的民眾不願受訪，因為擔心觸怒示威者而遭襲擊。當地拖車公司也不敢接受政府委託去拖走卡車，顯然這些公司擔心被報復。

自從加拿大警方禁止民眾攜帶汽油到示威現場支援司機，開始有許多人帶著空汽油桶上街，還有人用汽油桶裝飲料，試圖擾亂警方注意力。此外，虛假報案也激增，消耗警力，甚至傳出部分假報案電話來自美國。

帶著空的汽油桶上街的民眾9日在渥太華包圍一名警察。（路透）
帶著空的汽油桶上街的民眾9日在渥太華包圍一名警察。（路透）

部分司機為了爭取更大籌碼與總理杜魯多談判，一度阻塞從安大略省溫莎市通往美國底特律的大使橋，橋梁關閉到8日才能恢復通行。參與占領行動的卡車掛滿旗幟和海報，譴責強迫接種。大使橋每天約有8000輛卡車來往，運載價值超過3億美元貨物。美加約60個商業團體表示，疫情嚴重衝擊經濟，不容許示威者破壞兩國跨境貿易。

渥太華警方8日逮捕22人、開出1300張罰單，並正進行近80起刑事調查。截至8日，警方估計約有418輛卡車停在渥太華市中心，其中超過100輛載有兒童。

類似的示威陸續在其他國家出現。在法國和比利時，有網友在臉書發文呼籲周末舉行示威，反對當局強制接種措施。

美國阿拉斯加有逾100名卡車司機從首府安克拉治出發遊行，支持加拿大的示威者。阿拉斯加共和黨參議員沙利文在遊行終點處發表演說，表示不相信聯邦政府關心美國民眾。前總統川普則批評杜魯多實施接種令摧毀國家，稱讚示威者以和平方式抗議嚴苛政策，更鼓吹美國卡車司機仿效。

渥太華很多人帶著空的汽油桶上街示威。（路透）
渥太華很多人帶著空的汽油桶上街示威。（路透）

加拿大 遊行 杜魯多

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