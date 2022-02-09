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殺害17歲妻 伊朗男還「手提頭顱微笑逛街」

編譯張君堯／即時報導
伊朗西部庫茲斯坦省上周驚傳一名17歲女孩妻莫娜被其丈夫斬首，後者更「手提莫娜頭顱走在大街上」，引發該國謀殺和性別暴力法律的關注。(取材自推特)
伊朗西部庫茲斯坦省上周驚傳一名17歲女孩妻莫娜被其丈夫斬首，後者更「手提莫娜頭顱走在大街上」，引發該國謀殺和性別暴力法律的關注。(取材自推特)

伊朗西部庫茲斯坦省（Khuzestan）上周驚傳一名17歲女孩妻莫娜（Mona Heydari）被其丈夫斬首，後者更「手提莫娜頭顱走在大街上」，引發該國謀殺和性別暴力法律的關注。

伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報導，莫娜12歲時與丈夫海達里（Sajjad Heydari）結婚，但因長期家暴、4個月前她趁機逃往土耳其，但近日被父親說服後選擇在4日返國，不久後便傳出被殺害消息。

據IRNA報導，一段海達里手提妻子頭顱、一邊拿著沾血刀子、微笑走在大街上的影片在網上曝光，引起各界譁然和批評。目前尚無海達里或其家人的消息，也不清楚他是否有律師，而在伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）的一次採訪中，海達里的母親透露她兒子此前就威脅要殺死妻子。

檢察官普亞（Abbas Hosseini Pouya）透露，海達里和其兄弟已經被捕，後者據稱有協助犯罪，普亞還補充說「被告肯定會受到嚴厲的處分，至於發布和分享影片的人也可能面臨逮捕」。

據報導，該事件促使伊朗政府推動旨在保護婦女免受家庭暴力的法律草案進行審查。多年來，伊朗女權活動人士一直在爭取制定這樣的法律，以防止「對婦女的暴力行為並起訴施虐者」。「人權觀察」（HRW）組織表示該法律草案包括制定限制令和成立委員會，還要求對涉及父親或丈夫的家庭糾紛進行偏見調解。

伊朗 家暴 檢察官

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