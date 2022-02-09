談假的？馬普會後 俄羅斯6軍艦駛向黑海軍演

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）7日在克里姆林宮隔著四公尺長桌舉行會談。（Getty Images）

俄羅斯總統普亭 與法國總統馬克宏 7日在莫斯科隔著四公尺長桌，長談近六小時，馬克宏表示，已獲普亭承諾，雙方會談達成「避免烏克蘭 局勢惡化」的設定目標。不過會談剛結束，俄國國防部就表示，六艘軍艦正從地中海駛向烏克蘭南部的黑海，準備進行海軍演習。

路透引述法國消息人士報導，馬普會後雙方達成俄方不採取新軍事措施、就俄軍部署問題展開廣泛對話的協議。馬克宏說，普亭也表示俄軍20日結束大規模聯合演習後將撤出白俄羅斯。

然而克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄法並未達成任何協議，普亭將持續就俄國在東歐的安全要求進行協商，「我們不覺得西方國家有考量我們的顧慮」。美國和北約已拒絕俄國提出的北約停止東擴要求。

普亭和馬克宏在會後記者會上，都沒有提及是否討論過這些承諾。普亭說，馬克宏7日在會談時提出數項提議，俄國將「竭盡全力尋求各方都能接受的妥協方案」，讓烏克蘭局勢降溫露出一線曙光。

普亭說，馬克宏8日前往烏克蘭與總統澤倫斯基會談後，雙方會再通電話。馬克宏表示在會談中對普亭提出數項「具體的安全保障」後，普亭回應俄方有意維持烏克蘭的穩定與領土完整。

另一方面，丹麥今天表示將升高軍事準備，下令一個機動的北約軍事行動營進入警戒，以回應俄國「對烏克蘭施加令人無法接受的壓力」。丹麥國防部表示，這個700到800人的營隊將部署在斯拉格爾色，位於哥本哈根西部大約90公里處，並在1到5天內就可以支應北約，較往常的30天大幅縮短。

丹麥也表示，認為有必要，將派遣2架F-16戰機前往波羅的海的波荷木島。

俄國去年12月起在烏克蘭邊境集結重兵，俄方否認有意入侵烏克蘭，並提出烏克蘭不得加入北約、北約從東歐撤軍等一系列安全要求，威脅若不被接受不排除採取軍事行動。

普亭說，「我們可沒有一直往北約邊界進逼」。他說，烏克蘭若加入北約，戰爭將緊接而來，烏克蘭有了北約支持將設法拿回克里米亞。

馬克宏說，他持續和美國、德國等西方盟國密切協調。他和普亭會面前，曾表示「芬蘭化」可能是解決烏克蘭危機模式之一；指緊鄰俄國的芬蘭在冷戰時代嚴守中立，得以保持獨立和民主體制，但芬蘭化暗示烏克蘭永遠無法加入北約，且其前途將受到俄國強大影響。