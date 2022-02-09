馬普會「長桌」變焦點 網友惡搞：最後晚餐、冬奧賽場

法國「解放報」在推特發布翌日報章頭版以及「惡搞圖」。那就是馬克宏與普亭在大長桌「各據一方」的畫面，並寫着：「俄羅斯式對話」。（取材自推特）

法國總統馬克宏 7日在與俄羅斯 總統普亭 會談5個半小時，雙方表示將盡力尋找折中之道，維持歐洲和平。不過，會談使用的4公尺長桌，意外成為網友迷因吐槽素材。

會議一開始，普亭與馬克宏隔著超大長桌對談，顯得長兩位元首的身影格外孤獨，引發各界惡搞。法國解放報頭版就以大長桌為焦點，並寫上：「俄羅斯式對話」；BBC北美新聞主編索普爾調侃：「克宮新聞室該不會有人已經決定想要的標題（大相徑庭、裂痕、鴻溝等），然後找了張適合的桌子？」

擁有近3萬名追蹤者的帳號Just Louis de Funès則貼上電影「名畫追蹤」（Le Tatoué）的片段來對比，影片中兩人坐在長桌兩端，高聲一問一答：「你在哪？」「在這！」「你看得見我嗎？」「看得到一點。」

有11萬多追蹤者的諷刺動畫創作者Illuminati Reptilien修圖讓馬克宏手拿大聲公，向面無表情的普亭喊話，貼文在2小時內獲得近8000個讚，近2500個轉推。有近2萬追蹤者的帳號realmarcel1則說：「普亭知道要製造親切氛圍來接待馬克宏，這是太棒的徵兆。烏克蘭有救了。」

諷刺動畫創作者Illuminati Reptilien修圖讓馬克宏手拿大聲公，向面無表情的普亭喊話，貼文在2小時內獲得近8000個讚，近2500個轉推。（取材自推特）

還有網友將馬普會場景加工成達文西的名畫「最後的晚餐」，甚至有人搭上北京冬奧熱潮，讓長桌成了冰上曲棍球的大戰場地，令人莞爾。