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伊拉克國會無限期延後總統大選 加劇政治危機

編譯中心／綜合7日電

伊拉克國會大選後近4個月仍未選出新總理，而國會本將投票選出新總統，但在議員大規模抵制下，國會今天宣布無限期延後投票時程，加劇了這一飽受戰爭創傷國家的政治危機。

伊拉克國會原將於當地時間中午投票選出總統，這一職位任期4年，按慣例由該國少數民族庫德族成員擔任，現任總統則為沙雷（Barham Saleh）。

然而，一連串抵制呼籲後，擁有329個席次的國會極不可能達到選出新總統所需的2/3法定人數。中央社報導，今天下午，在僅有58名議員出席的情況下，一位不願具名的官員向法新社證實，「不會投票選出總統」。

伊拉克去年10月的國會選舉投票率創新低，選後暴力以及最終結果延遲底定，使國家政局陷入動盪；此後，政黨集團間的密集談判也未能組成國會多數聯盟，以提名新總理。

什葉派教士薩德（Moqtada al-Sadr）領導的國會最大派系擁有73個席次，5日率先宣布抵制。

薩德盟友、國會議長哈布西（Mohammed al-Halbussi）領導的「主權聯盟」（Sovereignty Coalition）昨日加入抵制。庫德民主黨（KDP）、由數個什葉派政黨組成的「合作框架」（Cooperation Framework）也跟進。

伊拉克最高法院昨天並暫停沙雷主要挑戰者、齊巴瑞（Hoshyar Zebari）的候選人資格，使總統選舉進程進一步陷入混亂。

最高法院指出，在收到議員的投訴後，基於貪汙指控，認定齊巴瑞候選資格「違憲」；隸屬於庫德民主黨的齊巴瑞則否認指控。

伊拉克今天的總統選舉延期加劇該國政治危機，因為總統的任務是在當選後15天內，從國會最大陣營中正式提名一位總理人選。

投票 提名 民主黨

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