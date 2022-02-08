馬克宏訪俄斡旋烏克蘭危機 普亭：會考慮「安保建議」

俄國總統普亭(右)7日與到訪的法國總統馬克宏(左)，會談烏克蘭局勢與東歐安全。(美聯社)

烏克蘭 局勢危急，歐洲大國紛紛出面斡旋。法國總統馬克宏 7日訪問莫斯科後表示，他說他告訴普亭 ，他尋求「有用的」因應之道，「這當然可使我們規避戰爭，並建立互信、穩定和能見度」。普亭表示，他已準備做出妥協，並將研究法國總統馬克宏當天在會談中提出的建議，但他仍將烏克蘭緊張局勢加劇歸咎於西方。

綜合法新社和路透報導，馬克宏7日晚在克里姆林宮與普亭長談五個多小時，尋求緩和烏克蘭局勢。兩人會後表示，希望能找到解決方案，化解自冷戰結束以來俄羅斯與西方之間最嚴重的危機。

普亭多次感謝馬克宏前來莫斯科，他在聯合記者會上說，馬克宏提出了好幾個值得研究的構想。普亭說：「他的一些想法和提議…或許能作為後續行動的基礎。我們將竭盡所能，找到適合每個人的妥協方案。」他沒有提供任何細節，但表示待馬克宏8日會見烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)後，兩人會再透過電話交談。

馬克宏說，他提出了一些「具體安全保證」建議，而普亭向他保證會研究這些提議。

法國總統府表示，這些提議包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動、啟動新的戰略對話及恢復烏克蘭和平進程的努力。

馬克宏是俄國在烏克蘭邊界集結大軍以來，首位到訪莫斯科的西方國家元首。馬克宏4月間可望競選連任，他將自己定位成烏克蘭問題的潛在調停人。法國方面對美、英等西方國家預言俄羅斯即將進攻烏克蘭表示懷疑。

路透報導，親近馬克宏的消息人士指出，馬克宏訪俄目的之一是要拖時間，讓目前局面再維持幾個月，至少到4月法國、匈牙利和斯洛維尼亞等歐洲多國大選時，尤其是法國總統大選。

馬克宏自我定位為與俄國談判的歐洲要角，過去一周他與西方盟友、普亭和烏克蘭總統澤倫斯基都通過電話，6日並與美國總統拜登通話40分鐘。

俄羅斯在俄烏邊境集結數萬大軍，西方擔心這可能是俄國入侵烏克蘭的前奏，普亭再次否認這類主張，「向北約邊界移動的並不是我們」。他指的是北大西洋公約組織(NATO)在東歐的軍事部署。他表示，尋找解決烏克蘭危機的方法至關重要，而對話還沒有結束。