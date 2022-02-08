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擔心軍政府清算 緬甸數百家庭登報：斷絕親屬關係

編譯中心／綜合7日電
加入武裝集團抵抗軍方統治的前汽車銷售員林林波波展示照片，稱母親遭軍方支持者毆打。（路透）
加入武裝集團抵抗軍方統治的前汽車銷售員林林波波展示照片，稱母親遭軍方支持者毆打。（路透）

緬甸軍政府去年11月宣布將沒收反政府人士資產、拘捕窩藏示威者的民眾。峻法實施下，過去3個月，當地每天平均有6、7個家庭到國營報紙登報聲明，與公開反對軍政府的孩子、孫兒或親戚斷絕關係。

軍方1年前推翻民選政府掌權，去年11月宣布，凡反對者的財產皆會由軍方接管，窩藏示威人士者則將遭到逮捕，之後搜索事件頻傳，登報斷絕關係的啟事也開始多了起來。

路透報導，看到報上有570則斷絕關係的啟事，加入武裝集團抵抗軍方統治的前汽車銷售員林林波波（Lin Lin Bo Bo，譯音）名列其中。去年11月刊登在國營「鏡報」（The Mirror）的啟事寫道：「我們宣告與林林波波斷絕關係，因為他不聽從父母意見。」

26歲的林林波波逃離緬甸後，棲身泰國邊境小鎮。他表示，母親說要斷絕關係前，軍人曾去他老家搜捕，幾天後他就在報上看到啟事，當下忍不住掉下眼淚，「同志們告訴我，家人迫於壓力這麼做，情有可原，但我還是很傷心。」

還有一名記者因拍攝及在獨立新聞網站直播鎮壓示威而遭到搜捕。他帶著妻兒逃到泰國後，發現被父親宣告斷絕父子關係，他表示難過但理解，但擔心父母仍會受軍方逼迫，也擔憂未來沒有團聚的一天。

人權團體「英國緬甸運動」（Burma Campaign UK）成員維欣品頌（Wai Hnin Pwint Thon）表示，針對異議人士親屬下手是1980年代末期與2007年暴動期間軍方慣用手法，但2021年2月1日軍事政變後，軍方更是變本加厲。

維欣品頌說：「家族成員怕被牽連，他們不想被捕，不想惹麻煩。」

軍方發言人並未回覆路透記者詢問，去年11月軍方發言人曾說，在報上宣告斷絕關係者，若被發現支持反軍政府陣營，仍會遭到控告。

緬甸 泰國 邊境

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