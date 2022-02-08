加拿大反疫苗示威「恐蔓延美國」 杜魯多暫離市區住處

加拿大反強制接種疫苗示威中，6日在渥太華國會前，有披著加拿大國旗的男子拖著燃料罐，旁邊另有示威者舉著美國國旗。（路透）

過去十天，加拿大 首都渥太華聚集卡車司機示威潮，抗議政府強制接種新冠疫苗 ，全市陷入癱瘓，市府宣布緊急狀態並尋求外界幫助；目前抗議活動仍在擴大，可能蔓延至美國。

加拿大與美國上月中旬開始要求跨境卡車司機必須打疫苗，引發卡車司機組成「自由車隊」抗議，逐漸演變為反對防疫 措施與不滿加國總理杜魯多政府的集會。

連場示威出現在渥太華、多倫多及魁北克，渥太華的示威現場最嚴峻，市區被車輛與帳篷癱瘓。當地居民抱怨不得安寧，且受到抗議群眾騷擾、侮辱或擋路，更有報導指出，有戴著口罩防疫的民眾遭到攻擊和騷擾；附近許多店家擔心情勢失控，已停業一周。卡車司機和支持群眾堅稱，他們將持續抗爭到防疫限制措施解除。

加拿大出現前所未見的卡車司機示威潮，渥太華示威者拿著總理杜魯多的人形立牌，抗議政府強制接種疫苗。（Getty Images）

面對示威者要求，加國政府堅不退讓。公共安全部長門迪奇諾說，政府在疫苗議題上不會讓步，杜魯多則說，加拿大九成卡車司機都已配合政策施打疫苗，這些抗議司機是「邊緣少數小群體」，政府不會被嚇倒。杜魯多上周因確診隔離，且基於安全考慮，他們一家人上周末已離開渥太華市中心寓所，目前所在位置未對外公布。

渥太華市長華森六日說，當前示威活動對居民安全與維安構成嚴重威脅。他說，抗議者人數超過警察，情況「完全失控」，希望其他單位支援。華森沒有說會採取何種措施，但警方6日表示將加強執法，包括將嚴禁民眾提供燃料桶幫堵路的卡車加油。另有數千市民集體提出訴訟，尋求法院禁止示威司機不斷按鳴喇叭並要求賠償。

多輛卡車5日停在渥太華國會大廈附近街道，抗議加拿大政府強制卡車司機接種新冠疫苗。（Getty Images）

在澳洲，反疫苗示威人士與加國抗爭人士相呼應。過去一周來，數百輛懸掛澳州國旗、軍徽和美國前總統川普競選橫幅的車輛駛入坎培拉市區，並封鎖機場周圍道路，呼籲終止企業和工作場所的疫苗接種規定。

專家表示，在加拿大及澳洲的現象顯示，民眾已厭倦封鎖及強迫性防疫措施。