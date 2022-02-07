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聯合國：北韓網攻竊取加密貨幣 做為研發核武財源

編譯中心／綜合6日電
路透引述聯合報機密報告，指出北韓透過對加密貨幣交換發動網路攻擊，不但已成為平壤的重要收入來源，更為其大規模殺傷武器籌措研發資金。圖為北韓1月25日試射2枚巡弋飛彈。（Getty Images）
路透引述聯合報機密報告，指出北韓透過對加密貨幣交換發動網路攻擊，不但已成為平壤的重要收入來源，更為其大規模殺傷武器籌措研發資金。圖為北韓1月25日試射2枚巡弋飛彈。（Getty Images）

路透5日報導，聯合國機密報告摘要指出，過去一年北韓持續發展核子與彈道飛彈計畫，針對加密貨幣的網路攻擊則是平壤重要收入來源，為其大規模殺傷武器籌措研發資金。

報告摘要寫道：「雖然沒有核試或洲際彈道飛彈（ICBM）發射的通報，北韓持續發展核子可分裂物質的生產能力。」雖然聯合國安理會長期禁止北韓進行核試及發射彈道飛彈，但根據報告：「北韓繼續維護與發展核子與彈道飛彈的基礎建設，也持續從海外尋求這些計畫所需的材料和技術，包含透過網路手段及共同科學研究。」

制裁監控小組提到，北韓的飛彈試射持續「顯著加速」。根據美國等國家統計，北韓今年1月執行9次彈道飛彈試射，是北韓史上單月最多的試射次數。

此外，監控小組表示，「網路攻擊，特別是針對加密貨幣資產的網攻，仍是北韓重要收入來源」。小組收到資訊顯示北韓駭客持續鎖定金融機構、加密貨幣公司及交易所。報告指出：「根據一個成員國說法，2020年到2021年年中，北韓的網路行為者從北美、歐洲及亞洲的至少3個加密貨幣交易所竊取超過5000萬美元。」

在2022年最新的報告指出，為防止新冠肺炎的大流行，北韓採取嚴格的封鎖措施，而這讓平壤無法繼續非法貿易。不過，透過掠奪網路加密貨幣，使北韓得以在疫情、饑荒夾擊之下，持續研發大規模破壞性武器。

這份年度報告已呈交聯合國安全理事會北韓制裁委員會，不過，北韓駐紐約聯合國代表團對這份報告沒有任何回應。

北韓 彈道飛彈 貨幣

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