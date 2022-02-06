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德媒曝光「普亭併吞烏克蘭」3部曲 傳3月前宣戰

編譯中心／綜合5日電
俄羅斯總統普亭4日出席北京冬奧開幕式，對進場的俄國代表隊豎起大拇指。（新華社）
俄羅斯總統普亭4日出席北京冬奧開幕式，對進場的俄國代表隊豎起大拇指。（新華社）

目前人在北京和中國國家主席習近平舉行峰會的俄羅斯總統普亭，被德媒曝光「併吞烏克蘭三部曲」劇本，指出宣戰時刻不會晚於3月。

俄國於烏克蘭邊境集結10萬大軍導致情勢緊張之際，德國發行量最大的「畫報」引述情報單位的機密文件報導，俄國計畫擊敗烏克蘭軍隊後，第一步驟是占領主要城市；第二步驟是扶植親俄的政權；最後一步則是把所有維權人士和異議分子關進集中營。

報導指出，普亭併吞烏克蘭後將成立新的聯盟國（union state），成員包括俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭，決策中樞在莫斯科。報導並說，普亭發起作戰的時刻不會晚於3月。

為對抗俄國出兵烏克蘭的威脅，美國及北約盟國積極提高在東歐的軍力。美國首批增援的第82空降師今天已抵達位於波蘭東南部里茲索夫的軍事基地，美國總統拜登2日下令調動將近3000名美軍部署波蘭和羅馬尼亞。

另據德國「南德日報」報導，烏克蘭已向德國政府提出正式請求，要求以「防禦性」武器的形式提供支援。德國先前一直拒絕輸送武器至烏克蘭以抵禦俄羅斯可能的侵略。

法國總統馬克宏則將於7日赴俄拜會普亭，希望扮演莫斯科與華府間的調停者角色；普亭也在電話中表示等待與馬克宏促膝長談。馬克宏8日還將拜會烏克蘭總統澤倫斯基。

目前，德國對於俄國天然氣的模糊態度及前總理梅克爾的卸任，都給了法國政治操盤的空間。

俄國供應歐盟三分之一的石油和天然氣需求。若侵烏危機真的爆發，俄國恐因此中斷石油與天然氣供應，幾乎沒有替代者填補缺口。歐洲對於俄國原油和天然氣的依賴，成為歐盟應對烏克蘭危機綁手綁腳的重要原因。

一些歐洲國家，特別是前蘇聯衛星國，長久以來抱怨歐盟過於依賴俄國供應石油和天然氣，但要改變這種平衡不容易。歐洲國家已建造及擴建碼頭，接收來自中東、美國和其他地區的液化天然氣（LNG）。天然氣也透過管線從北非供應商輸送至歐洲。

然而，俄國憑豐富的天然氣蘊藏量、鄰近油田和廣闊的現有管線網絡，仍主導供應歐洲石油和天然氣。俄國的主導地位沒有減弱跡象，穿越波羅的海、從俄國輸送天然氣到德國的北溪二號管線去年底竣工，因目前政治緊張局勢尚未啟動。

俄國 烏克蘭 天然氣

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