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政敵造謠？保守黨前高層出書爆：英相是「嫩妻傀儡」

編譯中心／綜合5日電
英國首相強生（左）和夫人凱莉（右）。（路透資料照片）
英國首相強生（左）和夫人凱莉（右）。（路透資料照片）

英國首相強生近日因「派對門」面臨下台危機，24小時內5名幕僚辭職，又被財政大臣蘇納克和衛生大臣賈維德輪番砲轟。雪上加霜的是，保守黨前副主席阿什克羅夫特（Michael Ashcroft）6日將在英國每日郵報連載最新著作，描述強生完全被年輕妻子凱莉（舊姓西蒙茲）迷住，任由她影響政策和人事任命，根本就是她的傀儡。

阿什克羅夫特在書中描繪強生是個軟弱的英國首相，允許妻子任意影響政策和人事任命，激怒了強生的顧問。他指出，57歲的強生「完全被33歲的凱莉迷住」，身旁圍繞著凱莉的密友，而這些人還是最有影響力的助手。

強生告訴友人，他對於書的內容感到憤怒。凱莉一名發言人表示，這些說法是「殘酷的指控」，「根本是英國前官員精心策畫攻擊第一夫人」。英國每日郵報5日報導，英國國會議員警告，強生政敵可能在周末散播凱莉的負面消息，對她發動「毀滅式人身攻擊」，順勢逼強生下台。

在接連傳出醜聞後，強生的4位頭號心腹，即幕僚長羅森斐德（Dan Rosenfield）、首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）、公關主任陶艾爾（Jack Doyle）和政策負責人麥薩（Munira Mirza）已於3日相繼請辭。

強生今天任命內閣辦公室部長巴克雷（Steve Barclay）為新幕僚長。巴克雷曾在前首相梅伊政府擔任英國脫歐大臣。

強生發表聲明說：「我今天宣布的高層團隊異動，將會改善唐寧街10號的運作，強化我的內閣以及後座議員同僚的角色，並加速我們致力提升國家的關鍵任務。」

英國 脫歐

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