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英相強生任命內閣辦公室部長為新幕僚長

中央社／倫敦5日綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）今天任命內閣辦公室部長巴克雷（Steve Barclay）為新幕僚長。繼傳出一連串醜聞後，強生正著手重整高層團隊，竭力鞏固自身權威。

唐寧街宣布，內閣辦公室部長巴克雷將出任強生的幕僚長，巴克雷曾在前首相梅伊（Theresa May）政府擔任英國脫歐大臣。

強生發表聲明說：「我今天宣布的高層團隊異動，將會改善唐寧街10號的運作，強化我的內閣以及後座議員同僚的角色，並加速我們致力提升國家的關鍵任務。」

強生先前曾於2019年領導保守黨贏得壓倒性勝利，那是自佘契爾夫人（Margaret Thatcher）於1987年勝選以來的保守黨最大國會選舉勝利。但在傳出他和部分幕僚於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖期間，參加唐寧街派對的連串醜聞後，強生一再拒絕辭職下台。

被踢爆的那些醜聞引發各界質疑強生經常混亂的領導作風，讓強生面臨出任首相以來的最大威脅。此前還傳出一連串其他醜聞。

強生坦承唐寧街首相官邸的核心，存在一些問題需要解決。

在接連傳出醜聞後，強生的4位頭號心腹，即幕僚長羅森斐德（Dan Rosenfield）、首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）、公關主任陶艾爾（Jack Doyle）和政策負責人麥薩（Munira Mirza）已於2月3日相繼請辭。

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