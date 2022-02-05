我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧首金出爐 挪威一馬當先 越野滑雪奪冠

冰舞卓特蘭、花滑陳楷雯…華裔選手在北京找歸屬感

5幕僚24小時內請辭 英相強生下台機率五五波

編譯羅方妤／綜合4日電
政策負責人麥薩（前左）自強生（前右）擔任倫敦市長時就已經擔任其幕僚，共事長達14年，因不滿強森日前在國會上針對反對黨領袖的粗暴言論，憤而辭職。（Getty Images）
政策負責人麥薩（前左）自強生（前右）擔任倫敦市長時就已經擔任其幕僚，共事長達14年，因不滿強森日前在國會上針對反對黨領袖的粗暴言論，憤而辭職。（Getty Images）

英國首相強生面臨「派對門」醜聞下台危機。他的「四大護法」幕僚長羅森斐德、首席私人秘書雷諾茲、公關主任陶艾爾和政策負責人麥薩，3日全數辭職，強生又遭財政大臣蘇納克嚴厲批評，續任首相前景一片慘淡。

英國每日郵報報導，強生政策小組成員伊蓮娜．納羅贊斯基也在4日早上請辭，成為24小時內第五名下台的幕僚。內閣成員推測，強生被逼下台的機率現在是五五波。

據悉，自從強生擔任倫敦市長時，麥薩就已經擔任其幕僚，兩人共事長達14年，麥薩不滿強生日前在國會上針對工黨黨魁施凱爾的粗暴言論；強森批評施凱爾沒有起訴捲入多宗性侵案的已故著名主持薩維爾，而強生並沒有為此道歉，麥薩憤而辭職。

強生幕僚長羅森斐德和首席私人秘書雷諾茲則是因為違反防疫封鎖規定，邀請100名員工參加派對，最後請辭。首席私人秘書雷諾茲還被取了個充滿諷刺意味的綽號「派對馬汀」。

繼蘇納克2日晚間抨擊強生將英國當局未能起訴已故資深電視主持人沙維爾連環虐童行為一事，與工黨黨魁施凱爾扯上關係後，衛生大臣賈維德4日也加入抨擊行列。此外，蘇納克又投書英國太陽報再度抨擊強生。

如果強生最後真的被逼下台，外界猜測，頗被看好可望繼任首相的蘇納克可能正在考慮問鼎首相之位。

英國首相強生幕僚長羅森斐德（圖）等人是強生的「四大護法」，如今全數請辭恐使強生續...
英國首相強生幕僚長羅森斐德（圖）等人是強生的「四大護法」，如今全數請辭恐使強生續任首相前景一片黯淡。（Getty Images）

英國 性侵 防疫

上一則

染疫≠重症 歐洲相繼解封 奧地利成人未接種罰687美元

下一則

德媒：烏克蘭正式請求德國提供防禦性武器

延伸閱讀

24小時內第5名幕僚跳船 英相強生下台機率達五成

24小時內第5名幕僚跳船 英相強生下台機率達五成
英相強生「五大護法」辭職 續任大位前景慘淡

英相強生「五大護法」辭職 續任大位前景慘淡
「連學童都在取笑他」 英相強生「派對門」淪各國笑柄

「連學童都在取笑他」 英相強生「派對門」淪各國笑柄
派對門調查出爐 強生道歉拒辭職

派對門調查出爐 強生道歉拒辭職

熱門新聞

納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

2022-02-01 14:24
丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。（歐新社）

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

2022-02-01 15:16
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）

Omicron次變異毒株「BA.2」有多危險？5個QA帶你看

2022-02-04 12:52
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電