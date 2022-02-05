5幕僚24小時內請辭 英相強生下台機率五五波

政策負責人麥薩（前左）自強生（前右）擔任倫敦市長時就已經擔任其幕僚，共事長達14年，因不滿強森日前在國會上針對反對黨領袖的粗暴言論，憤而辭職。（Getty Images）

英國 首相強生面臨「派對門」醜聞下台危機。他的「四大護法」幕僚長羅森斐德、首席私人秘書雷諾茲、公關主任陶艾爾和政策負責人麥薩，3日全數辭職，強生又遭財政大臣蘇納克嚴厲批評，續任首相前景一片慘淡。

英國每日郵報報導，強生政策小組成員伊蓮娜．納羅贊斯基也在4日早上請辭，成為24小時內第五名下台的幕僚。內閣成員推測，強生被逼下台的機率現在是五五波。

據悉，自從強生擔任倫敦市長時，麥薩就已經擔任其幕僚，兩人共事長達14年，麥薩不滿強生日前在國會上針對工黨黨魁施凱爾的粗暴言論；強森批評施凱爾沒有起訴捲入多宗性侵 案的已故著名主持薩維爾，而強生並沒有為此道歉，麥薩憤而辭職。

強生幕僚長羅森斐德和首席私人秘書雷諾茲則是因為違反防疫 封鎖規定，邀請100名員工參加派對，最後請辭。首席私人秘書雷諾茲還被取了個充滿諷刺意味的綽號「派對馬汀」。

繼蘇納克2日晚間抨擊強生將英國當局未能起訴已故資深電視主持人沙維爾連環虐童行為一事，與工黨黨魁施凱爾扯上關係後，衛生大臣賈維德4日也加入抨擊行列。此外，蘇納克又投書英國太陽報再度抨擊強生。

如果強生最後真的被逼下台，外界猜測，頗被看好可望繼任首相的蘇納克可能正在考慮問鼎首相之位。