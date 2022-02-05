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變種愛滋病毒現蹤荷蘭 破壞免疫系統速度兩倍快

編譯李京倫／綜合4日電

英國牛津大學研究顯示，愛滋病毒新變異株「VB」在荷蘭被發現，破壞免疫系統的速度是目前版本病毒的兩倍，意味感染VB的患者可能更快發展成愛滋病。至少已有109人感染。

研究指出，若感染「VB變種」後，不進行治療，「VB變種」可能在平均2-3年內發展為愛滋病，對於其他版本的病毒平均，大約6-7年會出現類似程度的下降。

研究團隊發現只有4個人是在荷蘭以外，但也都在西歐地區。

根據我國衛福部疾管署官網，感染愛滋病毒並不等同罹患愛滋病，部分感染者於感染初期症狀與感冒相似，甚至沒有症狀，因此容易忽略，若感染後未以藥物有效控制，愛滋病毒將會在無形中持續在體內繁殖，使感染者身體免疫力降低，繼而發生伺機性感染或腫瘤，例如口腔食道念珠菌感染、帶狀疱疹等，稱為愛滋病。

研究3日發表在「科學」期刊。

研究人員表示，這種變異病毒很可能於1980年代末期和1990年代初期出現在荷蘭，但在2010年左右開始下降。

感染VB的患者血液中的病毒量，是目前HIV毒株的3.5到5.5倍，意味患者更容易傳染給別人，免疫系統也衰退得更快。

不過，感染VB的患者經過治療後，免疫系統恢復程度和存活率與感染其他愛滋病毒者相似。

但研究者警告，感染VB後免疫系統很快被破壞，所以早期發現和治療「至關緊要」。

腫瘤 英國 免疫力

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