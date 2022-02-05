金正恩「熱烈祝賀」北京冬奧 或暫停飛彈試射

北韓 4日在北京冬奧 開幕前向盟邦中國表達「熱烈祝賀」，分析人士指出，這可能傳達訊息，北韓將在冬奧期間停止飛彈試射。

北韓在1月史無前例7度試射飛彈，包括試射2017年以來威力最強的飛彈，並暗示可能重啟長程飛彈試射和核試驗。

國際奧林匹克委員會（IOC）取消北韓奧委會成員資格至2022年底，北韓選手無法以國家隊選手身分參加北京冬奧。北京冬奧則因人權和COVID-19蒙上陰影，並受到美國及其盟邦的外交抵制。

北韓國營媒體報導，國家領導人金正恩「熱烈祝賀」中國國家主席習近平 「在世界性公共危機和空前嚴峻的局勢下」成功舉辦北京冬奧。

根據北韓國營媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在賀電中說：「在北京熊熊燃燒的奧運聖火切實證明，任何難關和挑戰都無法阻擋緊密團結在以習近平同志為核心的中國共產黨周圍的中國人民堅毅前進的步伐。」

南韓世宗研究院北韓研究中心分析師鄭相昌（音譯）指出，北韓1月一系列違反國際制裁的武器測試讓北京「非常不舒服」。他說：「但隨著金正恩向習近平發出賀電，中國現在可以期待，平壤將不會在冬奧期間進行武器測試。」

首爾的北韓大學院大學教授楊武仁（音譯）說，平壤「極不可能」在冬奧期間以飛彈試射來「惹惱」北京。