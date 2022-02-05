3萬俄軍赴白俄 北約憂加速攻烏克蘭 2000美軍增援東歐

俄羅斯與白俄羅斯兩軍4日在白俄的布雷斯特地區進行軍事演習。（美聯社）

編譯中心／綜合4日電

俄軍近日大舉集結於烏克蘭 北部的盟邦白俄羅斯 ，北約指當地已有3萬俄兵，形容為冷戰結束以來俄羅斯在白俄最大規模的軍事部署。白宮發言人莎奇3日指出，俄羅斯和白俄下周起在烏克蘭邊境 附近舉行的聯合軍演，相當於「明顯加劇而非緩和緊張的行動」。

與此同時，美國陸軍第82空降師與第18空降軍的傘兵3日從北卡羅來納州布拉格堡起飛，在各界擔憂俄羅斯入侵烏克蘭之際，這是最新一批派駐到歐洲、增援北約部隊的美軍隊伍。

綜合路透、CNN報導，俄白本月10至20日舉行代號「聯盟決心-2022」的軍演，白俄羅斯國防部說，白俄與俄國戰鬥機飛行員以混編模式合作演練對犯界者實施攔截。衛星影像顯示，俄軍自上月中旬起大舉進入白俄，兩國防長強調只為本月稍後軍演作準備，但莎奇指，俄白軍演再加上俄羅斯能在白俄與烏克蘭接壤邊境部署最多3萬兵力，都是美國評估如何支援區內北約伙伴的考慮因素。

報導指出，北約秘書長史托騰柏格3日亦在布魯塞爾北約總部表示，北約相信俄羅斯已在白俄部署了3萬兵力，並出動了蘇-35戰機、S-400防空系統及可攜帶核彈頭的伊斯坎德爾飛彈（Iskander Missile）等先進武器。一名歐洲外交官表示，俄羅斯在白俄的軍事集結「令人十分憂慮」，指出由白俄邊境往基輔毋須兩小時，是俄軍對烏克蘭首都基輔發動快攻的最佳起點。

此外，約1700名美軍現役軍人將派駐到波蘭，他們主要來自第82空降師，另有300人來自第18空降軍，將派駐到德國。

紐約郵報報導稱，相關影片顯示，軍人在布拉格堡（Fort Bragg）的停機坪排隊，等著登上C-17運輸機，展開派駐到波蘭與德國的旅程。

美國陸軍發言人維瑟說：「大家今天看到的是…我們通常用來運送傘兵的場所，他們之後將下機執行任務。」他指出，「現在這裡被用於第18空降軍與第82空降師的預先動員行動，他們正在執行派駐歐洲命令，派往德國與波蘭，以讓我們的北大西洋公約組織（NATO）盟國和夥伴安心，支援嚇阻俄羅斯。」

美國2日表示，將增派近3000名軍人到波蘭與羅馬尼亞，防止俄羅斯軍人集結烏克蘭邊界構成的危機擴散至東歐。

俄羅斯3日否認計畫入侵烏克蘭，反控華府忽視俄方試圖緩和僵局的呼聲。