侵吞55萬美元捐款？翁山蘇姬被加控貪污罪

翁山蘇姬3日被緬甸軍政府加控第11罪，指她任內涉嫌貪污。（路透資料照片）

緬甸 軍政府3日加控前國務資政翁山蘇姬 第11條控罪，她任內通過租賃及售賣一架直升機，接受55萬美元的捐贈，款項進入以她母親為名的慈善基金會，涉嫌貪污，罪成可被判囚15年。

據央視新聞客戶端消息，翁山蘇姬4日出席了庭審，拒絕接受指控內容。據辯方律師稱，翁山蘇姬在略感眩暈的情況下，堅持到當天庭審結束。法官決定將在2月18日再次開庭審理這一系列案件。

路透報導，緬甸原國務資政翁山蘇姬3日被軍政府加控第11條控罪，指她任內通過租賃及售賣一架直升機，收取一個以其亡母命名的慈善基金會提供的55萬美元捐款，涉嫌貪污，罪成可被判囚15年。

翁山蘇姬所涉貪腐案件4日首次開庭。據辯方律師指出，緬甸反腐敗委員會向法庭提交了一份調查報告，用以指控被告非法購買和使用直升機。而辯方律師也提交了一份報告，駁斥指控。

76歲的蘇姬原須接受連續兩天聆訊，惟因頭暈噁心押後一天，4日恢復出庭。她已因違反控疫規定、違反通訊法等控罪，合共被判監6年。自緬甸去年發生政變、翁山蘇姬遭逮捕以來，她已經被連續追加十餘項指控，目前面臨的罪名包括煽動罪、貪污腐敗、選舉舞弊、洩露國家機密、違反防疫 規定、非法進口並持有對講機等；倘所有指控皆被定罪，可被判囚150年。