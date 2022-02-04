我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

英相強生「四大護法」辭職 續任大位前景慘淡

編譯羅方妤／即時報導
英國首相強生。(歐新社)
英國首相強生。(歐新社)

英國太陽報報導，英國首相強生近來身陷「派對門」風暴，連保守黨國會議員都要求他下台。強生的「四大護法」幕僚長羅森斐德（DanRosenfield）、首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）、公關主任陶艾爾（Jack Doyle）和政策負責人麥薩（Munira Mirza）3日全數辭職。強生首相之位似乎搖搖欲墜。

英國財政大臣蘇納克2日晚間開火，他嘲笑強生的「派對門」困境，抨擊強生將英國當局未能起訴已故資深電視主持人沙維爾（Jimmy Savile）連環虐童行為一事，與工黨黨魁施凱爾扯上關係。強生的政策負責人麥薩因此辭職，公關主任陶艾爾也在之後請辭。

強生幕僚長羅森斐德和首席私人秘書雷諾茲則是因為違反防疫封鎖規定，邀請100名員工參加派對，最後請辭。首席私人秘書雷諾茲還被取了個充滿諷刺意味的綽號「派對馬汀」（Party Marty）。

不過，強生辦公室指出，羅森斐德和雷諾茲將暫時留任。強在表示希望續任英國首相八年後僅僅一天就遭逢更嚴重的政治危機，外界同時也在猜測，頗被看好可望繼任首相的蘇納克可能正在考慮問鼎首相之位。

英國 風暴 防疫

上一則

貝佐斯造價4.92億美元遊艇要出海 荷蘭得先拆百年大橋

下一則

Omicron次變異毒株「BA.2」有多危險？5個QA帶你看

延伸閱讀

華郵：挺川人馬企圖以國家安全局檔案 炒作外國插手大選

華郵：挺川人馬企圖以國家安全局檔案 炒作外國插手大選
「連學童都在取笑他」 英相強生「派對門」淪各國笑柄

「連學童都在取笑他」 英相強生「派對門」淪各國笑柄
派對門調查出爐 強生道歉拒辭職

派對門調查出爐 強生道歉拒辭職
強生相位不保？外交大臣不認同

強生相位不保？外交大臣不認同

熱門新聞

納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

2022-02-01 14:24
丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。（歐新社）

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

2022-02-01 15:16
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21
利物浦大學學生琳絲姬。(取自琳絲姬臉書)

英女大生住校第一天就遭性侵 心酸曝「這很常見」

2022-01-30 16:30

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村