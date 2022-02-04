貝佐斯造價4.92億美元遊艇要出海 荷蘭得先拆百年大橋

為了讓貝佐斯的超級遊艇通過，荷蘭將把一座歷史悠久的橋梁一部分暫時拆除。（路透）

亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）造價4.3億歐元（約4.92億美元）的超級遊艇，因為體積過於巨大，荷蘭將不得不把一座歷史悠久的橋梁一部分暫時拆除，好讓遊艇通過。

貝佐斯的這艘超級遊艇有3個桅杆，高度約40公尺，在荷蘭的阿爾布拉瑟丹（Alblasserdam）建造完成後，需要通行位於鹿特丹的康尼謝夫橋（Koningshaven Bridge）橋下，造船廠已要求鹿特丹市議會拆除大橋的中心部分，以便讓遊艇通過。

康尼謝夫橋建於1878年，1940年二戰期間被納粹 轟炸後重建，最近一次整修是在2017年。

鹿特丹市政府曾經承諾不會再動這座橋，因此市政府表示將暫時拆除橋梁一部分，這項決定讓部分當地人相當不滿。鹿特丹市的這一計畫受到當地崇尚環保的政界人士利維斯（Stephan Leewis）的批評。他在Twitter上評論說，「拆開我們美麗的國家紀念碑」，「這橋走得太過了」。

中央社引述法新社報導，鹿特丹市長發言人表示，「這是通往大海的唯一路徑。」他也說，億萬富翁貝佐斯會支付工程費用。拆解將需要幾週時間，預計將在今年夏天進行。

鹿特丹市長辦公室堅稱，建造這艘超級遊艇為當地帶來經濟效益，並創造就業 機會，也承諾會把橋梁恢復原狀。

另據BBC報導，貝佐斯這艘船被稱為Y721，將是世界上同類遊艇中最大的。有傳聞說，遊艇將配備大量的豪華功能，同時訂單中還購買了一艘有直升機起落架的「支援艇」，因為母船超級遊艇甲板上有三根桅桿而無法讓直升機起降。