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NASA：國際太空站2031年將脫軌墜海

編譯周辰陽／綜合3日電
美國航太總署（NASA）1日證實國際太空站（ISS）將繼續運作至2030年底，隨後墜入太平洋最偏遠地點的海中太空墳場，未來的太空研究將由商業太空站接棒。資料畫面。（路透資料照片）
美國航太總署（NASA）1日證實國際太空站（ISS）將繼續運作至2030年底，隨後墜入太平洋最偏遠地點的海中太空墳場，未來的太空研究將由商業太空站接棒。資料畫面。（路透資料照片）

美國航太總署（NASA）1日發布國際太空站（ISS）的新過渡計畫，證實ISS將繼續運作至2030年底，隨後墜入太平洋最偏遠地點的海中太空墳場。

CNN與衛報報導，根據NASA的預算估計，1998年發射的ISS將於運作30多年後，預定2031年1月「脫軌」（De-Orbited）。一旦離開軌道，ISS將會進行一次戲劇性的降下，最後在「尼莫點」（Point Nemo）飛濺降落。該處距離任何陸地約2700公里，以退役太空站、舊衛星與其他人類太空殘骸最後安息地的「太空飛行器墳場」而為人所知。

據報導，「尼莫點」周邊區域又被稱為「海洋難抵極」（Oceanic Pole of Inaccessibility）或「南太平洋無人居住區」（South Pacific Ocean Uninhabited Area），以完全沒有人類活動聞名。NASA形容，這裡「差不多是距離你所能找到任何人類文明最遠的地方」。

ISS退役後，NASA計畫透過替太空人科學家在商業營運太空平台購買空間與時間以繼續未來的太空研究。據估計，單單是2031年，將太空研究從專用太空站轉至租用商業太空站上的空間就能節省13億美元，可「用於NASA的深太空探測行動，讓該機構更遠與更快探索深太空」。

NASA商業太空飛行部門主管ISS麥卡利斯特（Phil McAlister）透過聲明表示，「在NASA的協助下，民營部門在技術與財力上，有能力開發和營運商業近地軌道目的地。我們期待跟民營部門分享我們的經驗傳承和運作經驗，以幫助他們開發安全、可靠與成本效益的太空目的地」。

太空人 NASA 預算

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