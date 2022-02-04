NASA：國際太空站2031年將脫軌墜海

美國航太總署（NASA）1日證實國際太空站（ISS）將繼續運作至2030年底，隨後墜入太平洋最偏遠地點的海中太空墳場，未來的太空研究將由商業太空站接棒。資料畫面。（路透資料照片）

美國航太總署（NASA ）1日發布國際太空站（ISS）的新過渡計畫，證實ISS將繼續運作至2030年底，隨後墜入太平洋最偏遠地點的海中太空墳場。

CNN與衛報報導，根據NASA的預算 估計，1998年發射的ISS將於運作30多年後，預定2031年1月「脫軌」（De-Orbited）。一旦離開軌道，ISS將會進行一次戲劇性的降下，最後在「尼莫點」（Point Nemo）飛濺降落。該處距離任何陸地約2700公里，以退役太空站、舊衛星與其他人類太空殘骸最後安息地的「太空飛行器墳場」而為人所知。

據報導，「尼莫點」周邊區域又被稱為「海洋難抵極」（Oceanic Pole of Inaccessibility）或「南太平洋無人居住區」（South Pacific Ocean Uninhabited Area），以完全沒有人類活動聞名。NASA形容，這裡「差不多是距離你所能找到任何人類文明最遠的地方」。

ISS退役後，NASA計畫透過替太空人 科學家在商業營運太空平台購買空間與時間以繼續未來的太空研究。據估計，單單是2031年，將太空研究從專用太空站轉至租用商業太空站上的空間就能節省13億美元，可「用於NASA的深太空探測行動，讓該機構更遠與更快探索深太空」。

NASA商業太空飛行部門主管ISS麥卡利斯特（Phil McAlister）透過聲明表示，「在NASA的協助下，民營部門在技術與財力上，有能力開發和營運商業近地軌道目的地。我們期待跟民營部門分享我們的經驗傳承和運作經驗，以幫助他們開發安全、可靠與成本效益的太空目的地」。