我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

暖化控制在1.5℃ 珊瑚也會滅絕

編譯中心／巴黎1日綜合外電報導
全世界珊瑚礁的覆蓋面積已減半，原因是全球暖化、過度捕撈、污染和棲息地破壞。(美聯社)
全世界珊瑚礁的覆蓋面積已減半，原因是全球暖化、過度捕撈、污染和棲息地破壞。(美聯社)

研究人員今天表示，即使全球暖化被控制在巴黎氣候協定的目標範圍內，1/4海洋生物賴以為生與支撐超過5億人生計的珊瑚礁也可能消失。

法新社報導，這篇發表在「公共科學圖書館氣侯期刊」（PLOS Climate）的研究指出，全球升溫較工業化前高攝氏1.5度的水平，世界上99%以上的珊瑚礁將無法從更頻繁的海洋熱浪中復原過來。

根據這項研究，在升溫攝氏2度時，珊瑚死亡率將達到100%。這項研究使用新一代氣候模型，解析度達到空前的一平方公里。

英國里茲大學（University of Leeds）生物學院研究員狄克森（Adele Dixon）告訴法新社：「嚴峻現實是，對珊瑚礁而言，只要是升溫，任何幅度都不安全。」

她說：「對於在氣候變遷首當其衝的生態系統來說，攝氏1.5度仍過多了。」

2015年，近200個「巴黎協定」（Paris Agreement）締約國協議將致力於把地球氣溫上升幅度，控制在較工業化前遠低於攝氏2度以內。

但在迄今僅升溫攝氏1.1度，就導致更多致命風暴、洪水、熱浪和乾旱，各國已決定追求前述升溫幅度減至攝氏1.5度以內的更艱難目標。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）去年8月一份具里程碑意義的報告警告說，全球氣溫最快可能在2030年達到升溫攝氏1.5度門檻。

2018年，IPCC預測一旦達到升溫1.5度門檻，70%到90%珊瑚將消失，若溫度再往上升攝氏0.5度，99%珊瑚將消失。

然而這項新研究顯示，那些聽起來已相當駭人的預測，實際上卻過分樂觀。

狄克森說：「我們的研究顯示，世界各地的珊瑚將比我們所想像的更容易受到氣候變遷威脅。」

問題在於海洋熱浪以及活珊瑚從中復原所需的時間，也就是被稱為「熱避難所」的修復時期。

同是里茲大學學者的研究共同作者柏格（Maria Berger）說，珊瑚群落通常需要至少10年才能恢復，且這是假設「所有其他因素」都是最理想情況下，例如沒有污染或爆破捕魚等。

但是升溫增加，正減少熱避難所的長度至珊瑚難以適應程度。柏格告訴法新社：「我們預測，超過99%珊瑚礁無法承受升溫攝氏1.5度的熱壓力，100%的珊瑚礁無法承受升溫攝氏2度的熱壓力。」

上一則

歐洲自主充電油電車 銷量首超柴油車

下一則

霜淇淋泡入辣味噌拉麵 她誇「好吃到飛天」 網：不敢吃

延伸閱讀

人權觀察研究員獲聘任教港大 遭港府拒發簽證

人權觀察研究員獲聘任教港大 遭港府拒發簽證
科學家：暖化就算控制在攝氏1.5度 珊瑚也會滅絕

科學家：暖化就算控制在攝氏1.5度 珊瑚也會滅絕
為口罩鬧僵？大法官薩多馬友、戈薩奇否認：我們很和氣

為口罩鬧僵？大法官薩多馬友、戈薩奇否認：我們很和氣
美軍又2高層染疫 密利確診前曾接觸拜登

美軍又2高層染疫 密利確診前曾接觸拜登

熱門新聞

納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

2022-02-01 14:24
丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。（歐新社）

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

2022-02-01 15:16
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人