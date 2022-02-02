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猶太大屠殺博物館在印尼開設 伊斯蘭組織有異見

中央社／雅加達3日專電

印尼猶太會堂近期開設猶太大屠殺博物館，有伊斯蘭組織表示，此舉違反印尼支持巴勒斯坦的立場，要求關閉；但也有伊斯蘭組織表示，如果目的是學習教訓而非支持以色列，可中立看待。

印尼北蘇拉威西省（North Sulawesi）米納哈薩縣（Minahasa）首府端拉諾（Tondano）的猶太會堂於1月27日、即紀念猶太人在二次世界大戰期間遭納粹政權清洗的國際大屠殺紀念日啟用猶太大屠殺博物館（Museum Holocaust Yahudi）。

媒體報導，這個猶太會館是印尼唯一的猶太會館，這是印尼首次有猶太大屠殺展覽，展覽文物由位於耶路撒冷的猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem）提供。

北蘇拉威西省長史蒂文（Steven Kandouw）與德國駐印尼大使萊佩爾（Ina Lepel）1月27日都出席開幕典禮。史蒂文說，博物館的開設彰顯北蘇拉威西寬容的精神。

萊佩爾在她的推特（Twitter）貼文表示，很榮幸於國際大屠殺紀念日在猶太大屠殺博物館致詞，猶太大屠殺是全人類的教訓（universal lessons），德國永遠支持紀念活動，挺身反對種族主義、反猶太主義及任何形式的不寬容（intolerance）。

博物館的開設在印尼引起反彈聲浪，包括處理印尼伊斯蘭事務的半官方機構、伊斯蘭最高組織伊斯蘭學者理事會（MUI）等團體，近日紛紛要求關閉博物館。

印尼媒體點滴網（Detik）報導，伊斯蘭學者理事會對外關係與國際合作事務主任蘇達諾托（Sudarnoto Abdul Hakim）說，以色列侵占巴勒斯坦的土地，虐待巴勒斯坦的平民，「我們要求展覽立即停止，關閉博物館」。

印尼立法機關人民協商會議（MPR）副議長希達雅（Hidayat Nur Wahid）說，以巴衝突造成超過半數的巴勒斯坦人在自己的土地流亡，或流亡海外，以色列對待巴勒斯坦人的方式，其實也是一種「恐怖主義、大屠殺」，博物館應關閉。

不過，伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama，NU）持中立的立場。

印尼媒體羅盤報（Kompas）報導，伊斯蘭教士聯合會雅加達分會的主席穆克提表示，博物館若是為了讓民眾了解納粹屠殺猶太人的慘絕人寰歷史，而不是為了以色列的利益，就無妨，「納粹屠殺猶太人是傷痛的真實歷史，穆斯林也可以從中學到教訓」。

人口約2.7億的印尼是全球穆斯林最多的國家，始終支持巴勒斯坦建國，與以色列沒有邦交。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年底訪問印尼時曾遊說印尼加入「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），讓印尼與以色列的關係正常化，以利美國推動以巴議題的進展。印尼政府當時表示，尚未與以色列就雙邊關係正常化協商，印尼堅定支持巴勒斯坦人民爭取獲得公平對待與獨立建國的奮鬥。

印尼 猶太 博物館

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