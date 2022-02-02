引發「人為健康問題」 挪威法院禁兩英國犬種育種

挪威首都奧斯陸的地方法院近日裁定，英國鬥牛犬跟查理王小獵犬的育種違反該國動保法規，原因是兩個犬種的遺傳性健康問題盛行率偏高。資料畫面。路透

泰晤士報2日報導，挪威首都奧斯陸的地方法院近日裁定，為英國 鬥牛犬（British Bulldog）跟查理王小獵犬（Cavalier King Charles Spaniel）進行育種違反該國動保法規，原因是兩個犬種的遺傳性健康問題盛行率（Prevalence）偏高。

據報導，包含一名獸醫師和一位遺傳學家的合議庭同意動物權利活動分子的主張，即數世紀的選擇育種（Selective Breeding）已導致兩個英國犬種帶有一連串的衰弱醫療問題。

就英國鬥牛犬而言，這些狀況包含眼睛疾病、呼吸困難和皮膚褶皺易受感染。至於查理王小獵犬，則容易發生白內障、過敏 與關節痛等一系列廣泛的問題。此外，兩個犬種差不多一半到5歲時也會患上心臟病 。

慈善機構「挪威動物保護協會」（Dyrebeskyttelsen Norge, DN）以「美麗暴政」（Tyranny of Beauty）的口號發起運動，特別促請各界注意短吻犬呼吸道阻塞性症候群（BOAS）在鬥牛犬的盛行率，稱縮短的頭骨與鼻子經常導致牠們呼吸困難，並且組織法律團體提起訴訟。

奧斯陸地方法院1月31日裁定，為英國鬥牛犬和查理王小獵犬育種違反議會2021年7月修訂的《動物福利法》相關條款，但判決範圍在挪威相對有限。僅83隻英國鬥牛犬和416隻查理王小獵犬在挪威養犬俱樂部（NKK）進行註冊，且判決並未禁止持有與進口兩個犬種或讓牠們跟其他類型犬隻進行混種，NKK與數個相關團體則正考慮上訴。

不過，DN仍希望「狗兒的全面勝利」會鼓勵其他國家做出類似裁決。DN總經理羅德塞特（Åshild Roaldset）告訴英媒，這是一個吸引國際關注的歷史性判決，「鬥牛犬的人為健康問題自20世紀初就已為人所知，這一個判決早該下了」，更指狗兒有權利獲得健全的培育。