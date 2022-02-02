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北韓年度紀錄片 金正恩似步伐不穩

中央社╱首爾1日綜合外電報導
這張發布於1月28日、未標明拍攝日期的照片中，金正恩在視察農場擬建工地。（路透）
這張發布於1月28日、未標明拍攝日期的照片中，金正恩在視察農場擬建工地。（路透）

北韓官媒1日播放紀錄片，稱頌領導人金正恩如何努力不懈，帶領國家度過「史上最艱困」時期。影片畫面顯示金正恩身形消瘦，下樓梯時步伐緩慢不穩，也讓外界揣測他的健康狀況。

這部長110分鐘的宣傳影片題為「2021，偉大勝利的一年」（The Great Year of Victory, 2021，暫譯），記錄全球爆發疫情、北韓面臨國際制裁之際北韓的一系列成就，包括飛彈研發進展、各項建設和戰勝疫情的努力等。

影片畫面顯示金正恩在雨天視察工地，走下臨時樓梯時看似步伐緩慢不穩。此時，旁白感性地說：「這段畫面充分顯示他愛民如子的一面，他奉獻自身要實現人民的夢想。」

影片還顯示金正恩騎著白馬，獨自在沙灘上欣賞日出。在另段畫面中，他與北韓人民軍總參謀長朴正天（Pak Jong Chon）等軍官一起騎馬，隨後是坦克實彈演習的畫面。

影片中可見金正恩身形明顯變瘦，旁白雖未直接提及這點，但多次強調他為人民焚膏繼晷、四處奔波。旁白也不斷稱讚各項計畫象徵金正恩的「勝利」，這顯與之前國營媒體利用此類紀錄片強化其個人崇拜的做法一致。

去年6月，北韓官媒也曾罕見報導金正恩消失近月後再度現身，身形變得「憔悴消瘦」，讓北韓人民「心碎」。

路透分析，由於金正恩緊抓權力，加上繼任人選仍未確立，國際媒體、情報機構和各路專家都在密切關注金正恩的健康狀況。

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