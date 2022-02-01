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法左派初選陶比拉勝出 幾無人埋單

編譯中心／巴黎31日專電
法國總統大選左派候選人不願團結。前司法部長陶比拉(中)從選民自發舉辦的初選勝出，但幾乎無人埋單。(美聯社)
法國總統大選左派候選人不願團結。前司法部長陶比拉(中)從選民自發舉辦的初選勝出，但幾乎無人埋單。(美聯社)

法國總統大選進入倒數，相較於採合作策略的右派，左派候選人不願團結。選民自發舉辦初選結果30日晚出爐，前司法部長陶比拉（Christiane Taubira）勝出，但幾乎無人埋單，左翼各黨分化恐更嚴重。

距離法國總統大選還有兩個多月，相較於右派各黨幾個月前進行初選，共同推舉大巴黎區域委員會主席波克瑞斯（Valérie Pécresse）作為候選人問鼎大位，左翼與生態政黨候選人各家爭鳴，無人願意退讓，也不願舉辦初選。

為避免分散選票，選民動員自行舉辦名為「人民初選」的左派候選人初選投票，共計39萬2738人參與。

昨晚投票結果出爐，由15日突然宣布參選、最後一刻才加入投票名單的前司法部長陶比拉勝出，但其他候選人無法接受結果，人民初選恐怕做白工，無法達到預期效果。

排名第二的是生態綠黨（EELV）候選人賈多（Yannick Jadot），緊跟其後的是極左派政黨「不屈法國」（LFI）領導人梅蘭雄，第4為歐洲議員拉胡圖羅（Pierre Larrouturou）。巴黎現任市長、社會黨（PS）候選人伊達戈（Anne Hidalgo）居第5，令人跌破眼鏡。

初選結果對候選人沒有強制性。在人民初選前，主要候選人中只有左翼激進黨（Parti radical de gauche）的陶比拉和拉胡圖羅表示願接受投票結果。

法國總統大選將於4月10日舉辦第一輪投票，目前民調最高的現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）仍未宣布參選，但已在日前悄悄啟動競選網頁。

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