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小兵立大功 愛爾蘭漁民成功讓俄羅斯改軍演地點

中央社／愛爾蘭卡斯敦貝雷31日綜合外電報導
俄羅斯大使尤里·菲拉托夫（中）和愛爾蘭南部與西部魚產組織負責人墨菲（左）在俄羅斯駐都柏林大使館會面。圖擷自Russia in Ireland/Twitter
俄羅斯大使尤里·菲拉托夫（中）和愛爾蘭南部與西部魚產組織負責人墨菲（左）在俄羅斯駐都柏林大使館會面。圖擷自Russia in Ireland/Twitter

俄羅斯原計劃於2月在愛爾蘭外海約240公里處舉行軍演，愛爾蘭漁民憂心影響生計起而抗議，竟真的讓莫斯科同意更改演習地點，漁民們不禁驚呼「話語力量強過槍枝」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄國武裝部隊原定2月初於愛爾蘭外海240公里處的大西洋海域進行軍演。軍演地點不僅是愛爾蘭的專屬經濟區（EEZ），也是愛爾蘭漁民重要生計來源。

根據愛爾蘭運輸部上週發布的通知說，俄羅斯這場軍演預定將「使用艦砲、發射火箭」等，還說「軍演區域將有重大安全風險」。愛爾蘭南端城鎮卡斯敦貝雷（Castletownbere）居民告訴CNN，他們「擔心」、「憂慮」可能的危險。

愛爾蘭南部與西部魚產組織負責人墨菲（Patrick Murphy）上週會見俄羅斯駐愛爾蘭大使費拉托夫（Yury Filatov），替漁民陳情。他們最初告訴俄方，無論有沒有軍演，他們都會出海捕魚。

根據俄羅斯大使館發言人，費拉托夫原先呼籲漁民「切勿採取任何可能危及各方的挑釁行動」。這場以「魚船」取代「砲艇」的外交登上全球媒體頭條，但多數 人認為，挑戰俄國的各項努力都只會是徒勞。

不過，莫斯科當局1月29日宣布會更改軍演地點，以示善意，「目標是不妨礙捕魚作業」。

墨菲坦承「我真的很震驚」；他說：「我沒料到渺小、老弱的我們…會在國際外交上發揮影響力。」

愛爾蘭政府官員告訴CNN，早在莫斯科做出宣布前，兩國「火熱協商了48小時左右」。但墨菲認為，是他和其他漁民引發了全球對此議題的關注，進而讓莫斯科當局改變心意。

他說：「你並不預料俄羅斯這個國家會聽進一兩個漁民的話。這不顯示了簡單的小小一場對話可以改變世事？話語力量強過槍枝。我很高興。」

俄羅斯 俄國 大使館

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