攝影師倒地9小時無人問 巴黎冷漠殺人全民反思

瑞士攝影師羅伯（Rene Robert）在巴黎夜間熙來攘往的路邊摔倒，失去意識，卻無人停下關心，讓他在9小時後因失溫喪命。（取材自推特）

一位瑞士攝影 師之前在巴黎夜間熙來攘往的路邊摔倒，失去意識，卻無人停下關心，讓他在9小時後因失溫喪命。輿論發酵，法國民眾紛紛反思社會冷漠足以殺人，盼找回更多人性。

19日晚間9時許，84歲的旅法瑞士攝影師羅貝爾（René Robert）在巴黎市中心自家附近一處餐廳與酒吧林立的熱鬧街區散步，疑似因身體不適摔倒在地，卻再也沒有爬起來。

一整晚，行人、遊客，以及從酒吧出來的狂歡人群在他身邊來來去去，但沒有任何一人注意到他，更別說伸出援手，直到清早6時30分，才有好心的街友發現他並打電話報警。可惜，在經歷9個小時零度下低溫的煎熬，羅貝爾最終在醫院因極度失溫而離世。

羅貝爾作品頗具知名度，生前最愛捕捉佛朗明哥舞蹈中炙熱的愛情、節奏與生命力，但他人生的結局，卻如此孤單、痛苦且悄無聲息。羅貝爾的朋友，記者暨音樂家蒙波蒂（Michel Mompontet）事後透過社群媒體 與媒體講述羅貝爾的悲劇，而羅貝爾「悲傷的死亡」不僅震驚法國，也引起民眾廣大的反應與反思。

蒙波蒂在24日的訪問中向法國新聞電視台（Francetvinfo）表示，他不想指責行經不救之人，而是也想自問「我百分之百確定若遇到這種事，會停下腳步嗎？我眼神從未閃避躺在地上的遊民嗎？...我們都把眼睛轉開」。他說，這悲劇性的生命終結對人的行為與守望相助而言，是完全駭人聽聞的。

他在節目中也表示很想知道那位報警街友的身分，並稱他是「唯一拯救了人性的人」。

蒙波蒂這段專訪的推特 （Twitter）貼文獲得近17萬次的觀看、1500多次轉推。網友紛紛留言表示，「見他人危險而不協助也是謀殺的幫兇」、「我們社會已經不知道何謂人性」、「只消看一眼這位攝影師，應該就能分辨是躺在路邊的街友，還是發病暈倒的人啊！2022，悲劇巴黎」。

有網友分享自己過去協助他人的經驗，也有人坦言自己很可能會跟當晚無數的路人一樣，直接走過而不去想太多。但也有網友悲嘆，法國每天都有2名街友死在街邊，卻沒人給予相同的憐憫。

法國與國際媒體紛紛形容羅貝爾在巴黎街頭遭到行人的冷漠殺害。費加洛報（Le Figaro）指出這起社會案件，「令人感到悲傷的不僅是受害者悲劇般的死亡，更是它顯現出來的社會」。

輿論發酵，社群媒體出現標籤#ReneRobert。此外也有學者投書，藉機反思與探討社會，哲學家勒蓋（Damien Le Guay）在費加洛報28日刊登的文章表示，事件呈現的是社會中滋長的個人主義。

一位有9.2萬跟隨者的醫生基爾澤克（Gérld Kierzek）在推特上分享：「我們都是人類，都有可能遭遇不幸...只需要多看一眼，確認是否安好...社會的人際關係變得複雜，我們拒絕彼此、互相指責，我認為在危機時刻，尤其能拯救我們的，是互助、是關心對方、是停下腳步確認」。此文也獲得許多迴響，包括7000多個喜歡與2000多則轉推。

民間團體估計，每年法國都有600人在街頭喪命。紅十字會（Croix-Rouge）呼籲，只需要保持警醒與正確反應，就能救人一命。