我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

烏克蘭幣值大跌、通膨慘…向國際借50億美元救經濟

編譯中心／綜合29日電
一名聯合國人道救援志工（左）28日探訪住在烏東前線頓涅茨克地區偏遠村落的一對老夫婦。兩人居住的廢棄村落去年11月遭炮火攻擊，正面臨糧食和電力短缺。（路透）
一名聯合國人道救援志工（左）28日探訪住在烏東前線頓涅茨克地區偏遠村落的一對老夫婦。兩人居住的廢棄村落去年11月遭炮火攻擊，正面臨糧食和電力短缺。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭危機仍懸而未解，不知何時會到來的戰事影響當地經濟，幣值已出現下滑。此外，俄烏危機也可能引發全球糧食價格上漲。

烏克蘭總統澤倫斯基28日公開批評美國拜登政府「製造恐慌」，並直言希望國際社會提供50億美元貸款援助，拯救烏國創新低的貨幣匯價。澤倫斯基不滿美國高調宣稱戰事將起，使烏克蘭民眾信心和經濟受打擊。

烏克蘭近兩年從克里米亞被俄並吞的困境中復甦，除外匯儲備創新高，財政赤字也在健康水平，去年GDP增長3.5%。但自去年11月俄軍增兵邊境至今，烏克蘭貨幣荷林夫納（UAH）兌美元的匯率已下跌8.4%，12月通膨率則高達10%；以美元計價的烏克蘭幾種國際債券票息至1月14日更飆升11%至14%，顯示投資者對烏克蘭失去信心。

澤倫斯基顧問烏斯堅科（Oleg Ustenko）27日表示，政府從市場融資「極為困難」。他表示，國際貨幣基金組織（IMF）已承擔21億美元，歐盟上周也承諾提供12億歐元（約13億美元）經濟援助。美國正向烏克蘭提供價值6.5億美元的軍事援助。

另一方面，一旦俄開戰，俄國與烏克蘭的農產品出口同受影響下，可能加劇全球通膨。

美國農業分析家史密斯表示，烏克蘭過去20年成了世界一大糧倉，供應中東、非洲、東南亞，超過14個國家的逾一成小麥消耗量依賴烏克蘭進口。若烏克蘭遭入侵，農產、物流輸出勢必受波及，將使脆弱國家面對糧食短缺，使脆弱國家社會更加不穩。

俄羅斯顧問公司SovEcon負責人西佐夫也說，俄烏一旦開戰，將威脅所有糧食進口國，尤其是北非、伊朗、蘇丹、阿富汗和埃及，「社會動盪風險將增加」。中國與歐盟也是俄、烏的重要客戶。

烏克蘭 貨幣 歐盟

上一則

最高紀錄 北韓1個月內第7度試射 疑是彈道飛彈

延伸閱讀

應對俄羅斯威脅如「千萬別抬頭」？烏克蘭總統這麼說

應對俄羅斯威脅如「千萬別抬頭」？烏克蘭總統這麼說
淡化俄侵略威脅 烏總統熱線拜登 怨美製造恐慌

淡化俄侵略威脅 烏總統熱線拜登 怨美製造恐慌

與烏克蘭總統熱線 拜登：俄很可能2月攻烏

與烏克蘭總統熱線 拜登：俄很可能2月攻烏
美國防部長：俄軍已有足夠能力侵略烏克蘭

美國防部長：俄軍已有足夠能力侵略烏克蘭

熱門新聞

印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
梅根的影響力超過其他英國皇室成員。（路透資料照片）

梅根又犯大忌？影響力贏其他皇室成員 包括女王與王儲

2022-01-22 13:30

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？