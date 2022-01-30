烏克蘭幣值大跌、通膨慘…向國際借50億美元救經濟

一名聯合國人道救援志工（左）28日探訪住在烏東前線頓涅茨克地區偏遠村落的一對老夫婦。兩人居住的廢棄村落去年11月遭炮火攻擊，正面臨糧食和電力短缺。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭 危機仍懸而未解，不知何時會到來的戰事影響當地經濟，幣值已出現下滑。此外，俄烏危機也可能引發全球糧食價格上漲。

烏克蘭總統澤倫斯基28日公開批評美國拜登政府「製造恐慌」，並直言希望國際社會提供50億美元貸款援助，拯救烏國創新低的貨幣 匯價。澤倫斯基不滿美國高調宣稱戰事將起，使烏克蘭民眾信心和經濟受打擊。

烏克蘭近兩年從克里米亞被俄並吞的困境中復甦，除外匯儲備創新高，財政赤字也在健康水平，去年GDP增長3.5%。但自去年11月俄軍增兵邊境至今，烏克蘭貨幣荷林夫納（UAH）兌美元的匯率已下跌8.4%，12月通膨率則高達10%；以美元計價的烏克蘭幾種國際債券票息至1月14日更飆升11%至14%，顯示投資者對烏克蘭失去信心。

澤倫斯基顧問烏斯堅科（Oleg Ustenko）27日表示，政府從市場融資「極為困難」。他表示，國際貨幣基金組織（IMF）已承擔21億美元，歐盟 上周也承諾提供12億歐元（約13億美元）經濟援助。美國正向烏克蘭提供價值6.5億美元的軍事援助。

另一方面，一旦俄開戰，俄國與烏克蘭的農產品出口同受影響下，可能加劇全球通膨。

美國農業分析家史密斯表示，烏克蘭過去20年成了世界一大糧倉，供應中東、非洲、東南亞，超過14個國家的逾一成小麥消耗量依賴烏克蘭進口。若烏克蘭遭入侵，農產、物流輸出勢必受波及，將使脆弱國家面對糧食短缺，使脆弱國家社會更加不穩。

俄羅斯顧問公司SovEcon負責人西佐夫也說，俄烏一旦開戰，將威脅所有糧食進口國，尤其是北非、伊朗、蘇丹、阿富汗和埃及，「社會動盪風險將增加」。中國與歐盟也是俄、烏的重要客戶。