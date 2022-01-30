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俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

最高紀錄 北韓1個月內第7度試射 疑是彈道飛彈

編譯中心／綜合29日電
北韓當地時間30日上午朝日本海發射一枚「不明物體」，是今年迄今第7次武器試射行動。圖為今年以來北韓六度發射飛彈。（Getty Images）
北韓當地時間30日上午朝日本海發射一枚「不明物體」，是今年迄今第7次武器試射行動。圖為今年以來北韓六度發射飛彈。（Getty Images）

南韓軍方表示，北韓時間30日早上又朝東海發射不明飛行物，這是北韓自今年初以來第7次進行飛彈試射挑釁，距離本月27日發射一枚短程彈道飛彈僅隔3天。日本防衛省研判，北韓疑似試射一枚彈道飛彈。

此前，北韓聲稱本月5日、11日發射極音速飛彈，14日發射兩枚火車搭載的鐵路戰術飛彈，測試鐵道發射飛彈的能力，17日試射兩枚戰術飛彈以確認武器系統準繩度，另外25日及27日試射改良型長距離巡弋飛彈，測試地對地戰術飛彈的傳統彈頭的威力。這是北韓領導人金正恩上任10年來，最忙的一個月；過去的最高紀錄是6度試射，2014年3月、7月，北韓曾單月6度試射6次飛毛腿飛彈。

西方國家研判，北韓此舉意在施壓美國拜登政府，也顯示北韓連續發射多枚飛彈的能力增強。

此外，BBC昨引述多名專家的觀點分析北韓用意，一名南韓前海軍高層表示，頻繁的試射行動代表北韓正迅速朝全面「核震懾」的方向邁進。金正恩掌權以來北韓已進行130多次飛彈試射，反觀其父金正日和祖父金日成任內僅分別試射16、15次。北韓6次核試的最近4次，都是在金正恩時期。

專家分析，北韓的主要目的並非主動進攻，而是自保。然而外界普遍認為，當前北韓擁有的軍事威攝力遠超過自我防衛的程度，讓該國持續發展軍武一事格外引人擔憂。針對北韓接連的試射行動，美國已實施單邊制裁，並在聯合國安理會對北韓事務閉門會議前，提交新一輪制裁請求，不過中國與俄羅斯隨後便推遲了美方本次的提案。

北韓 金正恩 彈道飛彈

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