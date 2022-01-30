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加拿大數百貨車司機 從卑詩集結首都「反疫苗」

編譯中心／綜合29日電
數以百計的加拿大卡車司機28日在首都渥太華集結，準備舉行大規模示威活動，以抗議當局實施跨境疫苗強制令。（歐新社）
數以百計的加拿大卡車司機28日在首都渥太華集結，準備舉行大規模示威活動，以抗議當局實施跨境疫苗強制令。（歐新社）

數以百計的加拿大卡車司機28日在首都渥太華集結，準備舉行大規模示威活動，以抗議當局實施跨境疫苗強制令，規定通過美加邊界的卡車司機必須施打疫苗。警方嚴陣戒備，提防有人趁機生事或發生暴力衝突，甚至重演去年美國國會山莊暴動事件。

中央社引述法新社報導，卡車司機稱為「自由車隊」（Freedom Convoy）的抗議隊伍，遠從太平洋岸的卑詩省而來，最近幾天隊伍愈來愈龐大；他們打算周末在首都市中心的國會山莊（Parliament Hill）舉行示威。

加拿大與美國自1月中旬以來實施跨境疫苗強制令，要求通過兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗。美加邊界將近9000公里，為世界上最長的陸路邊界。

一些卡車司機抨擊這道疫苗強制令；司機們也獲得特斯拉汽車創辦人馬斯克（Elon Musk）的力挺，他27日在推特發文稱，這是「加拿大卡車司機條款」。

渥太華警察局長斯隆利（Peter Sloly）表示，這場示威活動是全國性的、規模龐大，但不幸的是，本質上是對立的。斯隆利警告，首都將有「重大交通安全問題」，並要求民眾盡可能避開主要道路。

他表示，活動籌畫人告訴警方，這是一場和平遊行；但斯隆利警告，一些人可能加入活動隊伍中「煽動仇恨與暴力」，在首都的政治人物也可能是抗議活動的目標。

數以百計的加拿大卡車司機28日在首都渥太華集結，準備舉行大規模示威活動，以抗議當...
數以百計的加拿大卡車司機28日在首都渥太華集結，準備舉行大規模示威活動，以抗議當局實施跨境疫苗強制令。（歐新社）

當地媒體報導，一些商店已為周末活動關起大門不營業；新聞畫面顯示，首批卡車隊伍抵達國會附近，一邊大聲嗚放喇叭。

加拿大總理杜魯多26日為疫苗強制令辯護說，有9成司機都已接種疫苗。他稱前往渥太華的卡車司機只是「少數人」，他們「無法接受疫苗的看法」，不代表大多數加拿大人的意見。

杜魯多27日表示自己接觸過確診者，將依已接種疫苗人士衛生規範隔離5天，目前他的快篩結果為陰性。

疫苗 加拿大 杜魯多

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