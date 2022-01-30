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不想幹也不行…義大利80歲總統被強迫連任 避政局混亂

編譯中心／綜合29日電
高齡80歲的義大利總統馬達雷拉多（前）次表明不想連任，但因國家的政治穩定岌岌可危，在國會各領袖央求下「被當選」，續任總統。（歐新社）
高齡80歲的義大利總統馬達雷拉多（前）次表明不想連任，但因國家的政治穩定岌岌可危，在國會各領袖央求下「被當選」，續任總統。（歐新社）

高齡80歲的義大利總統馬達雷拉多次表明不想連任，但義大利各政黨今天在投票中壓倒性支持讓他續任，避免因下任總統難產引發這個歐元區第3大經濟體陷入政局混亂。

中央社引述法新社報導，馬達雷拉（Sergio Mattarella）的首個總統任期將於2月3日屆滿，義大利各政黨在選舉新任總統上陷入嚴重分歧，今天終於在國會第8輪投票中，讓馬達雷拉獲得當選所需的505票以上支持，取得第2個7年總統任期。

在投票的總共1009位國會議員和地區代表中，馬達雷拉最終獲759票支持，壓倒性贏得連任。

這位前憲法法院法官先前一再排除續任可能性，但陷入嚴重分歧的義大利各政黨未能覓得適當接替人選，他今天終於勉強同意續任。

義大利總統大抵屬儀式性職位，但在政治危機期間能發揮巨大影響力，可解散國會、欽點新總理人選以及拒絕授權給脆弱聯盟籌組新政府等。

路透社報導，義大利總統馬達雷拉今天在國會投票選舉中當選連任，在國會歷經一週投票都無法選出接替者後，義大利各政黨領袖要求馬達雷拉續任總統。

超過1000位國會議員和地區代表今天下午進行第8輪投票，當馬達雷拉的得票超過當選所需的505票時，現場爆出熱烈鼓掌喝采。

80歲的馬達雷拉先前一直不願續任，但因國家的政治穩定岌岌可危，在國會各領袖央求下，他今天終於改變心意，同意續任。

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