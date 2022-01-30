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俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

英國警方要求刪派對門報告「關鍵」 挨轟：替英相洗白

編譯中心／綜合29日電

英國倫敦警方28日要求，內閣辦公廳對首相強生是否違反防疫規定所做的調查報告，對違規活動只能「最低程度指涉」。這份攸關強生首相大位的報告，公布時間恐又得延後。

路透報導，強生遭控在英國厲行防疫封鎖期間，違規在唐寧街10號首相官邸舉行派對。他至今頂住越來越強的下台呼聲，要求國會議員靜待調查報告出爐。英國內閣辦公廳高層官員格雷（Sue Gray）正調查這些事件。

格雷的調查報告原本預計本周公布，但倫敦都會區警察局25日表示，他們已對其中一些疑似違規事件展開調查，以判斷是否涉及刑事犯罪，使得報告公布時程受到影響。

不過，英媒28日報導，警方承認要求大刪格雷報告中最嚴重指控的關鍵細節，以免影響調查。此舉惹來議員抨擊是為違規者「洗白」，企圖對大眾隱瞞真相。

根據倫敦警方28日發布聲明表示：「針對都會區警察局正在調查的事件，我們要求內閣辦公廳的報告做『最低程度』指涉」「對於報告中的其他事件，都會區警察局並不要求任何限制，也不要求報告延後公布。」

眾多政黨人士對此表示憤怒，要求公開完整報告。自民黨黨魁戴維（Ed Davey）表示：「不是完整報告，就是為當局洗白。」蘇格蘭民族黨的國會領袖布萊克福德（Ian Blackford）指出，若政府拒絕公開完整報告，將再次證明其「完全腐敗」，只會擴大要求強生下台的聲音。

此外，英國前檢察官阿夫扎爾（Nazir Afzal）指出，警方的要求「絕對荒謬」，認為格雷的報告不會影響警方調查。衛報分析認為，目前針對強生等人的調查只針對違反防疫規定，最多只會判處罰款；一旦調查中有涉及妨礙司法或公職人員故意失職等嚴重罪行，則可理解警方為何堅持暫不公開報告的原因。

英國官員正努力想辦法在不影響刑事調查下公布格雷報告。一些國會議員擔心報告可能因此摻水。部分議員指出，報告公布時間也可能延後。

英國 警察 防疫

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