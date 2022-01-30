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85歲名攝影師暈倒9小時無人理 凍死巴黎街頭

編譯中心／綜合29日電
瑞士攝影師羅伯（Rene Robert）的友人蒙彭特（Michel Mompontet）推文追悼羅伯。（取材自推特）
瑞士攝影師羅伯（Rene Robert）的友人蒙彭特（Michel Mompontet）推文追悼羅伯。（取材自推特）

85歲瑞士知名攝影師羅貝爾（René Robert）上周在巴黎鬧區住處附近散步時暈眩跌倒，卻在寒冬夜裡躺在街頭長達9個小時無人聞問，最後因失溫而死。事發後掀起輿論，批評此事是「冷漠殺人」的真實寫照。

衛報引述法媒報導，羅貝爾18日晚間9時多從位於巴黎市中心的住處出門散步，走在共和國廣場和巴黎大堂之間的圖比戈街上時，「出現一陣暈眩後跌倒」，他無法自行起身，「在寒冷的天氣中躺在原地9小時，才有一名流浪漢叫了救護車」，然而羅貝爾已失溫不治。

羅貝爾的記者友人蒙彭特（Michel Mompontet）在推特發文說明，「在這9小時中，沒有一個人聞問。」他受訪時痛陳，「羅貝爾是被冷漠殺死的」。他說，包括他自己在內，很多人常常對倒在街上的人視而不見，「如果這件事有什麼用處，那就是當有人路倒街頭，我們不論多忙，都應該上前查看，就花1秒鐘。」

此事發生的地區有許多遊民露宿街頭，也因此挑起法國輿論討論公民責任和基本人性尊嚴。根據露宿者組織資料，法國每年有600人死於街頭。

羅貝爾以拍攝佛朗明哥舞者的黑白照片知名，去年將數千張照片捐贈予法國國家圖書館。西班牙駐荷蘭大使館發推文哀悼，「羅貝爾用他的相機讓佛朗明哥的偉大藝術家成為永恆，他的過世挑戰我們的集體良知」。

大使館 攝影 圖書館

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