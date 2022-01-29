日男持槍挾持醫師11小時 警破門救人質送醫不治

日本埼玉縣富士見野市一名男子27日晚挾持上門探訪的醫生，28日晨警方攻入住所救人，該醫生送院後證實死亡。圖為警員28日在場調查。（Getty Images）

日本 埼玉縣66歲男子渡邊宏容昨晚攻擊上門探訪的男性醫師等3人，並持疑為獵槍的物品威脅男醫師，將他關在家中當人質。警方約11小時後攻堅逮人，但男醫師不幸送醫後確認死亡。

日本放送協會（NHK）報導，琦玉縣富士見野市一棟住宅昨天晚間9時許發生人質挾持事件，渡邊宏容在自家手持疑為獵槍的危險物品，挾持44歲的男醫師鈴木純一當人質閉門不出。

警方持續向渡邊喊話勸說約11小時後，今天上午8時許攻堅，從渡邊家中救出人質，但鈴木當時已無呼吸心跳，送醫後確認死亡。警方依殺人未遂罪嫌逮捕渡邊。

警方相關人士表示，死者鈴木是渡邊家族的主治醫師，因渡邊宏容家人過世，鈴木與護理師及看護共3名男性，昨晚前往渡邊家弔唁，3人卻遭到攻擊。

40多歲的護理師受到重傷，送醫後意識清醒；30多歲的看護臉上遭噴催淚瓦斯、眼睛受傷，他隨後逃往警局求救；鈴木則成為被渡邊挾持在家中的人質。

這起事件一度造成當地混亂，渡邊容宏的住家位於住宅區，警方昨晚趕赴現場時，疏散週遭居民離家到避難所避難，附近2所小學與1所國中為確保學生安全，今天也停課一天。