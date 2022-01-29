我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

南韓3月大選 執政黨候選人民調被追上 對北韓變強硬

編譯羅方妤／綜合28日電
南韓民調機構「南韓蓋洛普」28日發布民調顯示，執政黨共同民主黨候選人李在明（左）與最大在野黨國明力量黨候選人尹錫悅（右），支持度均為35%。（歐新社）
南韓民調機構「南韓蓋洛普」28日發布民調顯示，執政黨共同民主黨候選人李在明（左）與最大在野黨國明力量黨候選人尹錫悅（右），支持度均為35%。（歐新社）

南韓今年3月9日將舉行總統大選。南韓民調機構「南韓蓋洛普」28日發布民調顯示，執政黨共同民主黨候選人李在明與最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅，支持度均為三成五。

李在明團隊最高安全顧問、前南韓統一部部長李鐘奭（音同「士」）接受路透訪問時發下豪語，目標重啟美國和北韓無核化談判，做到總統文在寅任內未竟之事。策略可能包括重申試射國際禁止武器為「挑釁」，及提議美國在北韓廢除核武和飛彈計畫時，分階段鬆綁制裁，但若北韓變卦也將相應恢復制裁。

李鐘奭是南韓故總統金大中「陽光政策」重要創造者，該政策用於和平解決兩韓分裂。金大中2000年和時任北韓領導人金正日，進行兩韓分裂後首次南北韓峰會。

李鐘奭的言論顯示與文在寅徹底決裂。文在寅政府長期以來被控對北韓態度過於軟弱，避免加入國際譴責及形容北韓試射飛彈是「挑釁」。南韓政府長期以來都會發表這類言論，但自北韓領導人金正恩胞妹金與正去年9月抨擊南韓「傲慢又自以為是的典型雙重標準」，文在寅就沒有使用這類言論。

李鐘奭表示，定義核武和彈道飛彈試射為挑釁是合理的，聯合國安理會決議也禁止測試這類武器。他說：「告訴北韓取消所有軍事活動，將意味他們不配擁有任何武力。但全球規範顯示，測試任何核武和彈道飛彈可被認為是種挑釁。」

李鐘奭稱若李在明當選，政府將制訂政策藍圖，平壤當局廢除核武和飛彈計畫時，華府當局可實際分階段鬆綁制裁；政策附加「反彈條款」，若北韓變卦將恢復制裁。

2019年美國與北韓「川金二會」破局，加上北韓近期試射飛彈，南韓日益感到疲勞，而美國總統拜登仍專注處理烏克蘭、伊朗和其他外交政策危機。

北韓 南韓 文在寅

上一則

日本佐渡金山申遺 南韓促停止：曾強徵韓籍勞工

延伸閱讀

民調平手急了？李在明顧問豪言超越文在寅的北韓政策

民調平手急了？李在明顧問豪言超越文在寅的北韓政策
文在寅新年禮盒「圖案似竹島」 觸動日韓領土爭議

文在寅新年禮盒「圖案似竹島」 觸動日韓領土爭議
文在寅3日發表任內最後新年賀詞 或將談及特赦朴槿惠

文在寅3日發表任內最後新年賀詞 或將談及特赦朴槿惠
文在寅接班人 李在明：不採模糊戰略 拒美中選邊站

文在寅接班人 李在明：不採模糊戰略 拒美中選邊站

熱門新聞

印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57
梅根的影響力超過其他英國皇室成員。（路透資料照片）

梅根又犯大忌？影響力贏其他皇室成員 包括女王與王儲

2022-01-22 13:30

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運